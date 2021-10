Entidades sociales estiman que unas 275 personas han fallecido en el Mediterráneo al intentar alcanzar España

ALMERÍA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las entidades y organizaciones sociales Almería Acoge, Sedim Migraciones, Fundación Cepaim y Cáritas se han concentrado este jueves en Almería ante las últimas muertes que se han producido en el mar Mediterráneo por parte de migrantes que trataban de alcanzar las costas españolas a bordo de una patera, sentido en el que estiman que al menos 275 personas han perdido la vida en su parte oriental en lo que va de año aunque temen que puedan ser "cuatro veces más".

El responsable de Almería Acoge, Juan Miralles, ha explicado ante los medios que entre siete y ocho familias han contactado con las distintas organizaciones para tratar de localizar a sus familiares después de que el mar haya expulsado, hasta el momento, dos de los cuerpos de los 12 naufragados el pasado domingo frente a las costas de Carboneras.

"No somos capaces de saber decirles si han aparecido los cuerpos o si simplemente han desaparecido, no solo de estas últimas pateras sino de otras que no están contabilizadas", ha explicado Miralles ante las dificultades que tienen para poder localizar los cadáveres y cuadrar identidades y fechas dado el carácter "opaco" de la información que obtienen.

En este sentido, ha trasladado la desesperanza de las familias que al otro lado del mar trata den saber "qué es lo que pasado con sus familiares" o "dónde están sus cuerpos", muchos de ellos "perdidos para siempre". "El mediterráneo es cada vez más una fosa común. Vivir así y no mostrar que estamos en contra, que nos sigue revolviendo las entrañas... es lo mínimo que podemos hacer", ha dicho.

Para las organizaciones sociales, si lo que se busca "es evitar y que se frene la desgracia, lo mejor sería decir claramente qué es lo que está pasando". "Que sigamos poniendo todo el acento en el control de las fronteras en lugar de en la gestión, en la ordenación de las migraciones, nos parece francamente un fracaso anunciado", ha añadido.

Las organizaciones han hecho lectura de un manifiesto para denunciar y recordar las nuevas muertes y los nuevos desaparecidos, no solo los 12 en aguas almerienses sino también los diez cuerpos y 15 desaparecidos en Cádiz en los últimos días, por lo que han sumado 37 nuevos lazos negros en su "cuerda-cementerio".

"Son 37 muertos y desaparecidos por leyes hechas para provocar el dolor y la muerte. Unas leyes y una forma de ver el mundo que aprovecha el anonimato de los muertos; nosotros no los conocemos, pero tienen nombre, los muertos tienen padre y madre, tienen ilusiones y esperanzas, personas que llaman y que quieren saber sobre sus hijos, sus hermanos. Los muertos son personas, no son cosas, por eso la muerte, la injusticia, provoca tanto sufrimiento", han manifestado.