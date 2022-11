Expertos en vacunas coinciden en que la cuarta dosis frente a la covid es "fundamental" para grupos de riesgo y mayores

XIX Jornadas Internacionales De Actualización En Vacunas Balmis Knows En Almería

XIX Jornadas Internacionales De Actualización En Vacunas Balmis Knows En Almería - BALMIS

ALMERÍA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Expertos reunidos XIX Jornadas Internacionales de Actualización en Vacunas Balmis Knows en Almería han concluido que la pandemia por covid-19 "no ha terminado", que no se "puede bajar la guardia" y que "la dosis de refuerzo de este otoño, la conocida como cuarta dosis, es necesaria para los grupos de riesgo y personas mayores de 60 años".

La mesa redonda sobre el 'Estado actual de la vacunación frente a la Covid-19' ha estado moderada por Alfonso Carmona Martínez, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla y fundador y director médico de Grupo IHP, y por Francisco Giménez Sánchez, director de estas Jornadas y del Instituto Balmis de Vacunas.

En ella han participado Pilar Arrazola, jefa del servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid); Javier Díez Domingo, jefe del área de investigación en vacunas en la Fundación FISABIO (Valencia); Fernando Moraga Llop, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología (Barcelona); y Rolando Ulloa-Gutiérrez, presidente del Comité de Investigación de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica (San José, Costa Rica).

Arrazola ha hecho un repaso de estos tres años, desde la primera alerta sanitaria procedente de China en diciembre de 2019 hasta el momento presente.

Actualmente, en España son más de 13,5 millones de casos de Covid-19 confirmados y notificados, según Arrazola, quien ha destacado la importancia de las vacunas para evitar los casos graves y los fallecimientos, así como de la higiene de manos para reducir la transmisión, "una medida que debemos mantener para siempre".

De cara a una próxima pandemia, ha sugerido la necesidad de reforzar la estructura de Salud Pública, garantizar el acceso a la asistencia sanitaria, mejorar los equipos de protección individual, intervenir sobre las condiciones crónicas, abordar las desigualdades, así como la importancia de la investigación y el desarrollo en diagnósticos, terapias y vacunas.

Javier Díez Domingo ha destacado la importancia de la prevención frente a la covid-19 y que "es impensable que haya aún gente que reniegue de la vacuna y no se la quiera poner".

En cuanto a la población infantil, ha explicado que los niños no son los grandes transmisores de la enfermedad, por lo que "su vacunación tendrá poco impacto en la trasmisión de la infección".

Además, ha apuntado que la vacuna en los niños "es muy segura, pero que los datos de efectividad sugieren un efecto protector de corta duración para la infección".

Por su parte, Moraga ha destacado que se han administrado más de 13.000 millones de dosis de vacunas contra la Covid en todo el mundo, evitando 20 millones de muertes.

Asimismo, ha avanzado que "las vacunas recombinantes, entre las que se encuentra la española de Hipra de próxima autorización, permitirán administrar dosis de refuerzo con otro tipo de vacunas, lo cual incrementará la respuesta inmunitaria".

Mientras, Rolando-Ulloa ha subrayado que el 68 por ciento de la población mundial ha recibido al menos una dosis frente a la Covid-19 y que se administran 1,7 millones de dosis cada día hoy, pero ha insistido en que "aún queda mucho por hacer, especialmente en los países de ingreso bajo, donde tan solo el 23,4 por ciento de las personas han recibido al menos una dosis.

UN FUTURO ESPERANZADOR ANTE LA ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA

La mesa redonda 'Cambiando el rumbo de la enfermedad neumocócica: hacia un futuro esperanzador' ha sido moderada por Ernestina Azor Martínez, pediatra en el Centro de Salud Virgen del Mar (Almería) y vicepresidenta del Instituto Balmis de Vacunas, y por Francisco Giménez Sánchez, director del Instituto Balmis de Vacunas y coordinador de Pediatría de Grupo IHP en los Hospitales Vithas de Almería y Granada.

En ella han participado Jesús Ruiz Contreras, jefe de Pediatría del Hospital 12 de Octubre (Madrid) y miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP), y Ángel Gil de Miguel, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid).

Ruiz Contreras ha centrado su intervención en el futuro de la vacunación infantil. Así, ha explicado que la vacunas neumocócicas conjugadas 10 valente y 13 valente han disminuido de forma significativa las infecciones neumocócicas invasoras, como meningitis o sepsis, y no invasoras, como neumonía, otitis media o sinusitis, causadas por los serotipos vacunales.

Sin embargo, tal y como ha señalado, se ha producido un incremento de estas mismas infecciones causadas por serotipos no vacunales.

"Actualmente se han autorizado o están en fase de desarrollo nuevas vacunas neumocócicas conjugadas que ayudarán a controlar la enfermedad neumocócica causada por serotipos no contenidos en las vacunas actuales", ha subrayado.

Por su parte, Ángel Gil ha abordado la importancia de la vacunación en el adulto. Tal y como ha señalado y según datos del INE, la neumonía es la décima causa de muerte y la mayoría se producen a partir de los 50 años de edad.

"Conforme aumenta la edad la gravedad es mayor, pero también va asociado a la cronicidad", ha subrayado y ha detallado que el efecto de la vacunación antineumocócica en niños tiene efecto en población adulta, pero es insuficiente.

Así, se ha referido a la nueva vacunas conjugadas 15 valente y 20 valente para adultos, que incrementan la protección frente a enfermedad neumocócica invasora, especialmente la 20 valente, que previene frente a los serotipos responsables del 70% de los casos actuales de esta enfermedad.

Gran parte de la programación de este viernes se dedicará a la sanidad pública desde la perspectiva One Health, que aúna la salud humana, animal y medioambiental.

En esta misma mesa habrá una conferencia online sobre la historia del desarrollo de una vacuna Covid-19 apta para el acceso global, a cargo de María Elena Bottazzi, decana asociada de la Escuela Nacional de Medicina Tropical, profesora de pediatría y codirectora del Centro de Desarrollo de Vacunas del Texas Children's Hospital en el BCM (Houston, Texas, EEUU), que junto con Peter Hotez estuvo nominada este mismo año al Premio Nobel de la Paz por su vacuna accesible contra la Covid-19.

Las Jornadas finalizarán con un coloquio sobre los calendarios vacunales del Comité Americano de Vacunas (ACIP) y del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP) a cargo de Valentín Pineda y María Garcés miembros del CAV-AEP, y Pablo Sánchez, miembro del ACIP.