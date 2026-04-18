La Feria del Libro de Almería vive una sesión matinal de sábado con cuatro encuentros con autores

Imagen de la charla 'Hablando en plata' con Miguel Sosa. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este sábado, la Feria del Libro ha acogido las presentaciones de los libros 'Donde habitan las sirenas' de María Martínez, 'Vivir a jornada completa' de Mar Cabra, la charla 'Hablando en plata' con Miguel Sosa y, para peques de la casa, una sesión de cuentos con Fran Pintadera. Estos encuentros se han desarrollado en distintos emplazamientos como son el Espacio de Lectura situado en el Mirador de la Rambla, la Biblioteca Pública Francisco Villaespesa y la Biblioteca Central José María Artero.

Según ha detallado el Ayuntamiento almeriense en una nota, a su vez las propias casetas se han mantenido abiertas al público y situadas en la Avenida Federico García Lorca, con horario para el fin de semana es de 11,00 a 14,00 horas por la mañana y de 17,00 a 21,00 horas para el tramo de las tardes.

La 46ª edición de la Feria del Libro de Almería está impulsada por el consistorio a través del Área de Cultura, Educación y Tradiciones, Diputación Provincial con el Instituto de Estudios Almerienses y la Junta de Andalucía con el Centro Andaluz de las Letras.

Con este contexto, la jornada ha arrancado con la sesión de cuentos de Fran Pintadera en el Espacio de lectura del Mirador de la Rambla. Narrador oral, dinamizador de teatro social y escritor de literatura infantil, Pintadera ha conectado con los niños y niñas presentes con el humor, la fantasía y la belleza de lo cotidiano.

En la Biblioteca Pública Francisco Villaespesa, a la misma hora, ha tenido lugar la presentación de 'Donde habitan las sirenas' (Crossbook) de María Martínez, organizado por Reader Con, proyecto de fomento de la lectura que colabora con la Feria del Libro de Sevilla y la de Málaga y que también se ha sumado a la de Almería con dos propuestas, la de Martínez y la saga 'Crónicas de Hiraia' (Molino) de Alba Zamora el viernes.

En este caso, la autora de 'Donde habitan las sirenas', que acumula ya más de medio millón de lectores, ha ahondado en su historia sobre el amor, el destino y los nuevos comienzos, de la mano de su protagonista Lucía, que revisará su relación distanciada con su hermana Laura, con el mar Mediterráneo como escenario imprescindible.

La Biblioteca Central José María Artero también se ha sumado a la programación de la Feria del Libro recibiendo a Miguel Sosa. Bajo el título de 'Hablando en plata', ha ofrecido una charla que "está diseñada para disfrutar de nuestro idioma y cuidarlo como oro en paño, con el objetivo es fomentar la curiosidad por nuestro idioma, ampliar el vocabulario y sobre todo pasarlo bien o pipa o pirata o fetén". De este modo, ha compartido una divertida charla trufada de palabras, anécdotas y curiosidades.

Su palabra favorita es 'alacridad': alegría y presteza del ánimo para hacer algo. Miguel Sosa se define como 'letraherido y vocabulista', relacionado desde siempre con el mundo de la cultura y la farándula. Es fundador del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid y también trabajó junto a Adolfo Marsillach en la Compañía Nacional de Teatro Clásico o en el Ministerio de Cultura.mHa publicado en la editorial Planeta 'El pequeño libro de las curiosidades' y 'El pequeño libro de las 500 palabras para parecer más culto', también publicado en México.

El tramo de mañana ha culminado con la presentación en el Espacio de Lectura del Mirador de la Rambla de 'Vivir a jornada completa' (Temas de hoy) de otra autora vinculada a Almería como Mar Cabra, que ha estado acompañada por el periodista Evaristo Martínez.

Ganadora de un premio Pulitzer como parte del equipo que destapó los Papeles de Panamá, Mar Cabra cuenta en su nuevo libro y desde su experiencia cómo vivir cuando el estrés del trabajo pone en riesgo la salud, "es el resultado de una década de investigación personal, de bucear en las claves de la ciencia y la psicología, para afrontar nuestra jornada de la manera más saludable posible y conseguir así esa armonía tan necesaria entre trabajo y vida personal", sintetiza.

La Feria del libro seguirá con actividades para la tarde de este sábado como la 3Sesión de cuentos de Alicia Acosta' a las 17,30 horas en el Mirador de la Rambla, la presentación de 'Nuestro cuerpo', de Juan Luis Arsuaga a las 18,00 horas en la Biblioteca Pública Francisco Villaespesa y la presentación a las 19,00 horas de 'Vengo de ver' (La bella Varsovia) de Andrés Neuman, en el Mirador de la Rambla.

Ya el domingo, tendrá lugar la presentación de 'Amarilla' (La bella Varsovia) de Marta Sanz y 'Un idioma siempre al borde la extinción' (La bella Varsovia) de Raúl Quinto a las 11,30 horas; 'Esfumarse' (Sloper) de José Antonio Durán a las 12,30 horas y a las 17,30 horas, 'Lira Rota, Antología Póstuma de poemas de Martín García Ramos'. Todas ellas en el Mirador de la Rambla. A su vez, durante todo el fin de semana, en las diferentes casetas del recinto ferial habrá firma de autores organizadas por las propias librerías.