Fernández-Pacheco afea el "papelón" de Montero por su defensa ante un modelo de financiación que instaura "injusticia"

ALMERÍA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha recriminado este sábado en declaraciones a los medios el "papelón" de la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, "intentando maquillar un modelo que viene a instaurar la injusticia entre españoles".

En concreto, el consejero ha afirmado que "poco podemos esperar de un Gobierno de España" que este pasado viernes presentaba "a bombo y platillo" un nuevo modelo de financiación "que el día de antes conocíamos de boca del propio Oriol Junqueras".

En este sentido, Fernández-Pacheco ha considerado este nuevo modelo de financiación autonómica como un "auténtico insulto para Andalucía", puesto que si el acuerdo de financiación es para todos los españoles, lo "razonable es que se hubiera negociado entre todos y no solo con aquellos que quieren romper España".

Al hilo, ha concretado que "nadie" entiende que el modelo sea bueno "si la tarta es la misma, pero los de siempre acaban llevándose el mejor trozo, condenando al resto a quedarse con las sobras.

En suma, ha pedido que el Gobierno de España "dé marcha atrás", abriendo una línea de diálogo "sincera y constructiva" con todos los territorios de España, con el fin de alcanzar un modelo de financiación "que instaure la igualdad y no la desigualdad, como pretende el señor Junqueras, la señora Montero y el señor Sánchez".