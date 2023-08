Fernández-Pacheco: "No se puede condonar deuda a unas comunidades por el interés de Sánchez; Andalucía no lo tolerará"

ALMERÍA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, asegura, sobre la propuesta que hizo el PSC (Partido de los Socialistas de Cataluña) para que el Estado condonara la deuda de las comunidades en la parte del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que "pedimos el mismo trato que al resto de comunidades autónomas".

Y advierte que "no se puede condonar la deuda a unas comunidades autónomas sí y a otras no en función del interés particular de Pedro Sánchez, eso no es serio, no es legalmente aceptable y la Junta de Andalucía no lo va a tolerar".

"No podemos tolerar bajo ningún concepto que el criterio de reparto para el modelo de financiación atienda al interés particular de Pedro Sánchez para seguir en el Gobierno de España", asegura en una entrevista con Europa Press.

La deuda de Andalucía es de 36.744 millones de euros, según el último dato que ha ofrecido el Banco de España, y el FLA representa el 70% de ese importe.

A juicio del consejero y portavoz, el debate de la condonación del FLA dentro de la deuda de las comunidades se enmarca en "las promesas que Pedro Sánchez le está haciendo a los diputados de los partidos independentistas para seguir siendo presidente del Gobierno", una posibilidad que califica como "muy grave".

"¿Se le va a condonar la deuda a Cataluña y no se le va a condonar a Andalucía?", se pregunta, antes de esgrimir que "más diputados aporta Andalucía al Congreso de los Diputados que Cataluña".

Y se aventura a afirmar que "estoy convencido que con Alberto Núñez Feijóo en la Moncloa los criterios de reparto para las comunidades autónomas nos gustarán más, nos gustarán menos, pero serán justos, equitativos y objetivos, y, sobre todo, se negociarán con todos los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas de España, no sólo con los que Pedro Sánchez necesita para ser investido presidente".

Para situar los orígenes de la reclamación de Andalucía en financiación autonómica, el consejero y portavoz se remonta a los tiempos en que la hoy ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue consejera de Hacienda (2015-2018) y evoca que "ella reclamaba para Andalucía una mejor financiación y estableció que la deuda que el Estado contraía con nuestra comunidad era de 1.000 millones de euros anuales y eran esos 4.000 millones que ella reclamaba en su momento", para seguidamente precisar que "hoy están en el cajón del olvido del Partido Socialista".

LA INFRAFINANCIACIÓN SE REFLEJA EN LOS SERVICIOS A LOS ANDALUCES

Fernández-Pacheco argumenta que "lo que no puede tolerar el Gobierno de Andalucía es que se infrafinancie a nuestra Comunidad Autónoma" porque de ello se deriva que esa menor financiación "va directamente a los servicios públicos que reciben los andaluces y los andaluces tienen el mismo derecho que cualquier otro español a recibir servicios públicos de calidad y bien financiados".

"Eso es del todo inaceptable y nosotros, en el marco institucional, daremos la batalla hasta el final", apostilla.

"No estamos hablando de si el criterio va a ser tener más o menos población, tener una población más o menos envejecida, tener más o menos zonas rurales diseminadas y por lo tanto ser más difícil la prestación de los servicios", razona el consejero de Sostenibilidad y portavoz del Gobierno, quien deduce que "estamos hablando de si Pedro Sánchez necesita los votos de determinados partidos y en base a eso se establecerá un nuevo modelo de financiación o se condonará la deuda o se establecerán privilegios financieros".

"Eso es una vergüenza que el Gobierno de Andalucía, por supuesto, en el marco de sus competencias y defendiendo el interés general de Andalucía, no va a tolerar bajo ningún concepto", apostilla.

Fernández-Pacheco asegura que "han pasado 12 años desde que se aprobó el modelo de financiación autonómica, un modelo de financiación autonómica que nació con el compromiso de renovarse cada cinco años, no se ha renovado nunca más" y a esto ha añadido el agravante de que su reforma está vinculada a la estabilidad del futuro gobierno de España por considerar que "hoy en día está sujeto al interés particular del Partido Socialista y de los votos que Pedro Sánchez necesita para ser investido presidente del Gobierno".

Cuando se le pregunta si Andalucía va a encontrar aliados en el momento de iniciar la negociación de la financiación autonómica y plantee que las necesidades de la región parten de una deuda de 12.000 millones, Fernández-Pacheco ha replicado que "antes de las elecciones autonómicas ya fueron muchos los presidentes autonómicos que secundaron al presidente Moreno en esa reivindicación", en referencia, entre otros, al expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

"Estoy convencido que, salvo aquéllos que pueden resultar privilegiados por el trato discriminatorio de Pedro Sánchez, todos los demás van a estar en contra", asegura sobre una hipotética negociación de la financiación autonómica.

"Veremos hasta dónde llega el yugo del PSOE con respecto a sus barones y hasta qué punto se permiten alzar la voz contra su secretario general", prosigue razonando.