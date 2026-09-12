Fernández-Pacheco reclama a Sánchez que disuelva las Cortes y convoque elecciones "a la mayor brevedad posible"

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco durante el acto de la toma de posesión de los altos cargos de la Consejería de Agricultura. A 4 de septiembre de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

ALMERÍA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha reclamado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "disuelva el Parlamento cuanto antes" y convoque elecciones "a la mayor brevedad posible", al considerar que se trata de una cuestión de "interés general".

En una atención a los medios, Fernández-Pacheco ha contrapuesto la gestión del Ejecutivo andaluz, presidido por Juanma Moreno, con la del Gobierno central y ha defendido que la Junta "demuestra cada día" que su prioridad es "la gestión, cumplir con nuestra palabra, seguir ejecutando los presupuestos y seguir ayudando a los diferentes sectores productivos".

"El interés general de Andalucía no está por encima de nada", ha afirmado el consejero, quien ha asegurado que esta actuación contrasta con la del Gobierno de España, al que ha acusado de no gobernar ni gestionar.

En este sentido, el titular de Agricultura ha sostenido que Pedro Sánchez "no está con los sectores que necesitan la ayuda de la Administración estatal" y ha citado entre ellos a los ciudadanos de Ceuta, a los que, a su juicio, "ha abandonado a su suerte".

Asimismo, ha reprochado al presidente del Gobierno de "no estar cumpliendo con su palabra" respecto a la devolución de los inmigrantes que entraron ilegalmente en Ceuta hace algo más de un mes ni respecto a los menores que se comprometió a devolver a sus familias en Marruecos.

El consejero andaluz también ha acusado a Sánchez de no estar "con los agricultores de Andalucía", a los que, según ha denunciado, "niega sistemáticamente la infraestructura hidráulica", así como de no dar respuesta al problema de vivienda que afecta a los jóvenes españoles.

"Pedro Sánchez solo está con aquello que él entiende que le garantiza seguir en la Moncloa unos meses más", ha afirmado Fernández-Pacheco, antes de lanzar un mensaje al presidente del Ejecutivo.

"Si Pedro Sánchez hace una reflexión serena acerca de cuál es su situación personal, la de su familia y la de sus más íntimos colaboradores, Pedro Sánchez tiene que disolver el Parlamento cuanto antes y tiene que convocar elecciones a la mayor brevedad posible", ha manifestado. A juicio del consejero, "se trata de una cuestión de interés general" y "todos estamos deseando que lo haga lo antes posible".