La fiscal Flor de Torres ante la violencia vicaria: "Ya un maltratador no es un buen padre, tiene que demostrarlo"

La fiscal delegada de Andalucía de Violencia sobre la Mujer y fiscal decana de Málaga, Flor de Torres. - UAL

ALMERÍA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La fiscal delegada de Andalucía de Violencia sobre la Mujer y fiscal decana de Málaga, Flor de Torres, ha señalado este martes que bajo el prisma actual de la justicia "ya un maltratador no es un buen padre" sino que tiene que "demostrar" que lo es como "única vía" para tener contacto con sus hijos menores y, de este modo, prevenir la violencia vicaria.

En declaraciones a los medios antes de participar en una conferencia en la Universidad de Almería con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, la fiscal ha estimado las herramientas judiciales y jurídicas que existen actualmente para "erradicar" este tipo de violencia hacia las mujeres y los menores.

"La violencia vicaria es la que pasa por la puerta grande de la justicia y es la que podemos prevenir desde el momento", ha asegurado De Torres a la hora de concienciar sobre esta modalidad de agresión que se puede ejercer contra las mujeres y que, en ocasiones, puede resultar "invisible" junto a otras como la económica.

Con ello, ha señalado que en los últimos años se han modificación "muchos preceptos legales" en los que la presunción sobre el maltratador "ha cambiado", lo que ha ayudado además a arrojar luz sobre otros tipos de violencia y sobre los marcos de violencia que se ejercen sobre los menores afectados por la violencia de género.

En este sentido, ha recordado que las evidencias científicas aconsejan separar a los menores de los padres "mientras estén incursos en estos procesos judiciales" de violencia de género, aunque siempre "respetando cada caso concreto" y "valorando los cambios y la mentalidad del legislador".