El Foro Joven 'Tu voz cuenta' reúne a más de 170 adolescentes almerienses en el Palacio de Congresos

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, en su visita al Foro Joven 'Tu voz cuenta'. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha visitado este sábado el Foro Joven 'Tu voz cuenta', organizado por el Área de Integración Social, Programas, Participación, Distritos y Juventud, una iniciativa "pionera" celebrada en el Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata-Ciudad de Almería, en El Toyo, en la que han participado más de 170 adolescentes de la ciudad para dar a conocer sus inquietudes y aportar iniciativas innovadoras y creativas, adaptadas a la transformación que está viviendo la capital.

Acompañada por los concejales Óscar Bleda y Ana Trigueros, la alcaldesa ha dado la bienvenida a los adolescentes y ha visitado las actividades que durante la jornada están realizando las asociaciones que han colaborado en esta jornada juvenil, como han sido AFIM 21, Ítaca, Scouts ASDE, Cruz Roja o Scouts MSCM, según ha informado el Consistorio en una nota.

Durante la mañana, los jóvenes participantes se han organizado en grupos que han ido rotando por las estaciones organizadas. Los distintos jóvenes de la ciudad han sintetizado sus ideas, las cuales han expuesto en torno al mediodía en la celebración de un simulacro de Pleno Joven cuya temática ha sido 'Mi barrio ideal: más lugares para jugar, convivir y cuidarnos'.

Ya por la tarde, tras la paella gigante degustada por los asistentes, ha habido tiempo para los talleres y el ocio. En concreto, ha habido una zona de juegos gigantes, un stand de realidad virtual para conocer los museos de la ciudad, un stand del zoosanitario donde se ha dado a conocer todos los animales disponibles para adopción y talleres de sostenibilidad, entre otras actividades.

La primera edil ha agradecido a los jóvenes, de entre 12 y 16 años mayoritariamente, y pertenecientes a diferentes organizaciones juveniles, "su participación e implicación ya que el talento juvenil es fundamental en la transformación que está viviendo la ciudad hacia una Almería más moderna, inclusiva, sostenible y activa".

"Desde el Ayuntamiento de Almería tenemos muy claro que nuestros jóvenes no son el futuro, sino el presente. Por eso, al igual que hacemos con las asociaciones de la ciudad, estamos tendiendo puentes para que colaboren de manera activa en la transformación que está viviendo la capital", ha afirmado Vázquez.

Porque "una Almería moderna no se entendería sin las ideas innovadoras y las soluciones creativas que aporta este sector de la sociedad. Ellos son los adultos del futuro que van a transformar la realidad y van a mejorar la ciudad de Almería", ha concluido María del Vázquez.