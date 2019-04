Fran López Castillo vende más de 2.000 ejemplares en un año de sus dos novelas editadas con Círculo Rojo

Publicado 01/04/2019 13:20:53 CET

El joven madrileño Fran López Castillo ha conseguido vender ya más de 2.000 ejemplares en poco más de un año de sus novelas 'Lo que escribí antes y después de ti' y 'Perdona, ¿tienes fuego', editadas por el sello almeriense Círculo Rojo, que lo señala como uno de los ejemplos que "demuestra que se puede vivir de la literatura a través de la autoedición".

En una nota, el autor que cuenta con casi 30.000 seguidores en sus redes sociales, ha narrado su experiencia, que se inició con la creación de un blog y perfiles de escritor en las principales redes, si bien está dedicado a la escritura desde toda su vida.

"Puedo decirte que he trabajado como contable en dos empresas; en la primera me sentía poco valorado y ya pensaba en intentar la locura de vivir de escribir, pero comencé a trabajar en una empresa mejor, pensando que todo cambiaría y fue, incluso, peor. No era feliz", ha comenta el escritor, que ahora se confiesa "libre y feliz".

En esta línea, ha indicado que ahora trabaja "con la ambición de que sé que cuanto más escriba, más me mueva, más contenido suba a redes sociales... al final se traduce en más libros vendidos, más seguidores, más todo. Ahora mis días vuelan y cuando estaba en una oficina se me hacían eternos", ha dicho.

'Lo que escribí antes y después de ti' es una obra "hecha para pensar", que su autor define como "una bomba de 308 páginas capaz de poner vidas patas arriba". Inspirado en la vida, con sus buenas y sus malas experiencias, el escritor madrileño considera así que es posible vivir de la literatura a través de la autoedición.

"El problema de los sueños es que cuando cumples uno, aparece otro", confiesa autor, que ya prepara sus próximos proyectos, que editará con Círculo Rojo Grupo Editorial.