El Gobierno acusa a Moreno de "deslealtad" por "silenciar" los fondos estatales del ambulatorio de Benahadux (Almería)

Inauguración oficial del centro de atención primaria de Benahadux (Almería). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

ALMERÍA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha criticado este jueves la "falta de lealtad institucional" de la Junta de Andalucía al "tratar de silenciar" que los fondos con los que se ha financiado el centro de atención primaria construido en Benahadux proceden de un plan estatal sostenido con presupuestos propios del Ministerio de Sanidad.

Tras el acto de inaguración del centro presidido por el líder del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, el subdelegado ha afeado que se haya "ocultado" el origen de la financiación para un inmueble "ya operativo" y que "es una realidad gracias a la gestión de los fondos distribuidos por el Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas".

En una nota, ha apuntado que el objetivo del Plan Minap es la puesta en marcha y mejorar las infraestructuras de los centros, así como la ampliación y renovación de los equipamientos clínicos en ambulatorios y consultorios de Atención Primaria, "ejemplo que hoy podemos comprobar en el municipio de Benahadux en el Bajo Andarax".

En la provincia de Almería, según han añadido desde la Subdelegación, este plan supera los 12 millones de euros y que en su conjunto se han destinado el centro de salud de Benahadux y al centro de salud de El Ejido Norte que cuenta con una financiación a cargo de este programa que supera los ocho millones de euros.

"El plan Minap reafirma el compromiso del Gobierno de España con la Atención Primaria como pilar fundamental del Servicio Nacional de Salud que ha invertido en Andalucía 107,7 millones de euros en la mejora de las infraestructuras sanitarias que eran actuaciones muy demandadas y muy necesarias", ha destacado el subdelegado.