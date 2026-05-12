El Gobierno autoriza a construir en Níjar (Almería) una base para mantener el tramo Lorca-Almería del AVE con Murcia

Diseño para la base de mantenimiento del tramo Almería-Lorca de la línea de Alta Velocidad Almería-Murcia. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, a través de Adif AV, el contrato para construir en Níjar (Almería) una nueva base de mantenimiento en el tramo Lorca-Almería, que dará servicio a la futura Línea de Alta Velocidad Murcia-Almería.

Con un valor estimado de 28,53 millones de euros, la base se construirá y conectará con la plataforma de la línea actualmente en construcción en el punto kilométrico 696/500, según ha informado Transportes en una nota. Contará con espacios de oficina, talleres y almacén, con todos los equipamientos e instalaciones correspondientes.

La instalación se destinará al mantenimiento de la línea, una vez entre en explotación, y en caso de ser necesario servirá de apoyo para el montaje de vía del tramo Lorca-Almería y del ramal Pulpí-Águilas.

Una base de mantenimiento es una instalación destinada a la correcta conservación de la infraestructura ferroviaria y a la corrección de cualquier anomalía que se detecte en su funcionamiento.

La base de Níjar contará con un edificio de oficinas, naves de mantenimiento de material móvil con puente grúa y pórticos de transferencia y una nave almacén y para mantenimiento de materiales de infraestructura.

Además, dispondrá de zonas de acopio de traviesas y de una losa de transferencia, acopio y premontaje de desvíos con pórticos móviles para su manipulación. Asimismo, se habilitará un área para circulaciones rodadas y estacionamiento; se ejecutará un camino de acceso desde los viales existentes y un cerramiento de seguridad.

El proyecto incluye también un sistema de saneamiento y drenaje. En cuanto a las instalaciones, la base incluirá una estación de transformación para suministro de energía eléctrica, así como la conexión a la red existente, depósito de agua con reserva para incendios y torres de iluminación.

Adif AV impulsa diversas actuaciones para completar la nueva LAV Murcia-Almería, eje estratégico del Corredor Mediterráneo. Así, ya ha finalizado o tiene en construcción todos los tramos de la plataforma ferroviaria de la línea.

También progresa en los trabajos de electrificación, con la construcción de la subestación de Totana, sus centros de autotransformación, y el tendido de catenaria del tramo Murcia-Lorca. Además, recientemente se ha adjudicado la electrificación del tramo Lorca-Almería.

Por lo que respecta al montaje de vía, el pasado año Adif AV adjudicó los trabajos en los tramos Vera-Almería y Nonduermas-Lorca y acaba de licitar el contrato para el tramo restante de la LAV, el Lorca-Vera.

Además, Adif AV ya tiene contratado el despliegue del resto de equipos y sistemas que componen una línea de alta velocidad: las más avanzadas tecnologías de comunicaciones ferroviarias (el GSM-R) y de señalización (el ERTMS). Estas actuaciones podrán ser cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).