El Gobierno declarará zona de especial afectación el incendio de Los Gallardos (Almería) y ayudará con la reforestación

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen (3i), acompañada por el alcalde de Bédar (Almería), Ángel Francisco Collado (3d), visita la zona afectada por el incendio de Los Gallardos. - Marian León - Europa Press

BÉDAR (ALMERÍA), 14 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha manifestado este martes que el Gobierno trabaja ya para declarar la zona afectada por el incendio forestal que se originó en Los Gallardos (Almería) el pasado 9 de julio como zona de especial afectación por la emergencia de Protección Civil para activar ayudas.

En declaraciones a los medios tras visitar parte de las 7.000 hectáreas afectadas en el término municipal de Bédar (Almería), la ministra ha expresado la "máxima colaboración" del Gobierno ante esta catástrofe, sentido en el que ha recordado que apoyará a la Junta de Andalucía con el "50 por ciento del coste de todas las actuaciones" encaminadas a recuperar la masa forestal y las actividades ambientales.

"La emergencia no termina cuando se extingue el incendio, sino que termina cuando se consigue la recuperación plena", ha apuntado Aagesen, quien ha señalado que el Ejecutivo ha estado presente en la extinción y lo estarán también en la siguiente fase, que pasa por restablecer los territorios afectados ya que, en este caso, el incendio ha afectado a los términos municipales de Los Gallardos, Bédar, Lubrín, Sorbas y Antas.

La ministra, quien ha reiterado en nombre del Gobierno las "condolencias" a los familiares de los 13 fallecidos y el apoyo a todos los que se han visto afectados con daños materiales, ha mostrado su reconocimiento a los profesionales que han trabajado y continúan con las labores para extinguir el incendio. "Si alguna palabra puede definir el operativo de esta emergencia es colaboración", ha subrayado.

PACTO CONTRA LA EMERGENCIA CLIMÁTICA

La responsable de Transición Ecológica ha apelado al "espíritu de colaboración" vivido a raíz de esta catástrofe para reclamar una vez más un Pacto de Estado contra la Emergencia Climática, el cual podría ayudar a afrontar también los grandes incendios que se dan en distintas partes del territorio nacional.

Aagesen ha pedido así un pacto basado "en el rigor, en la ciencia, en anticiparse, en apostar por estar mejor preparados, en medidas de adaptación y, en definitiva, proteger a la población y nuestro patrimonio natural" a más allá de "legislaturas" y "colores políticos".

Preguntada por el plan de prevención de riesgos naturales anunciado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, si llega al Palacio de la Moncloa, la ministra ha recordado que el Gobierno ya ofreció por primera vez este pacto de estado el pasado mes de septiembre al tiempo que mantiene "mano tendida" para hacerlo realidad.

Con ello, y frente a los pactos de gobierno alcanzados en algunas comunidades autónomas, la ministra ha insistido en que "pactar con negacionistas es desproteger completamente a la población" así como "negar la realidad" y la "evidencia científica".

MÁS DE 50.000 HECTÁREAS CALCINADAS

La también vicepresidenta tercera del Gobierno ha comentado que, en lo que va de año, se han quemado más de 50.000 hectáreas por incendios forestales en España, lo que supone "prácticamente multiplicar por tres las cifras del año 2025" que fue "un año especialmente dramático en materia de incendios".

La responsable estatal ha incidido en el impacto del cambio climático que se vive en una "Europa que se calienta al doble de rápido que la media global" y que hace "vulnerable" a España, donde se ha registrado el segundo mes de junio más cálido desde que existen registros y el tercero más seco, lo que "aviva la capacidad de tener riesgo de incendios" y de que estos se propaguen.

"La Agencia Estatal de Meteorología ya está apuntando un incremento de temperaturas a lo largo de esta semana y no descartamos una nueva ola de calor a partir del próximo fin de semana", ha añadido Aagesen.

La ministra ha hecho un último llamamiento de "prudencia" y "precaución" ante las altas temperaturas y olas de calor que se prevén para este verano, con especial alusión a las excursiones que puedan organizarse para contemplar el próximo mes de agosto el eclipse solar total que, según prevé, aumentar la movilidad hacia los bosques y parajes naturales.