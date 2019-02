Gobierno "trabaja" para que Marruecos "cumpla su obligación" de rescatar pateras porque "hay que poner lógica"

Publicado 22/02/2019 12:45:57 CET

ALMERÍA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, ha asegurado que el Gobierno trabaja para que Marruecos "cumpla su obligación" en el rescate de inmigrantes en el Estrecho y el mar de Alborán y funcione "mejor" la "coordinación" entre ambos países porque, según ha afirmado, "hay que poner un poco de lógica a todo esto".

Rumí ha apuntado, asimismo, hacia las ONG que trabajan en el norte de África y se ha cuestionado sobre cómo funcionan los avisos que realizan a Salvamento Marítimo y sobre "cómo se enteran de que ha salido una patera".

"A esa pregunta, quizá, me gustaría a mí tener una respuesta y ahí lo dejo. Sinceramente no sé cómo trabajan las ONG, cómo avisan y cómo se enteran", ha trasladado en declaraciones a los medios antes de asistir a la inauguración del VIII Encuentro entre Universidades Españolas y Norteamericanas que se celebra en la Universidad de Almería (UAL).

A raíz de las informaciones publicadas este jueves que apuntaban a un acuerdo con Marruecos para devolver las pateras rescatadas por España a sus costas, Rumí ha lamentado que "falte información" acerca de cómo se realizan los rescates" y sobre "las obligaciones que tiene cada país".

Ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez viene trabajando "desde el primer momento" en "mejorar los mecanismos de rescate" y ha querido "dejar muy claro" que España "cumple con sus compromisos internacionales" en esta materia a "través de un equipo de rescate magnífico como es el de Salvamento Marítimo".

Rumí ha remarcado que las negociaciones con el país vecino "pretenden" que este "atienda su competencia en sus aguas y cumpla con sus obligaciones" frente a "circunstancias en las que hemos tenido que ir a aguas marroquíes a rescatar a personas porque es verdad que Marruecos cumple en la medida de sus posibilidades".

"Marruecos tiene que tener un operativo lo suficientemente importante y amplio pero para poder hacerlo y es verdad que está demandando más medios pero, en este tema, se trata de que cada uno cumpla con sus obligaciones de hacer lo necesario para atender a los inmigrantes como se debe y con respeto a sus derechos. Por eso trabajamos todos los días por mejorar los mecanismos de coordinación en los rescates", ha insistido.

Sobre la devolución de las pateras a puertos marroquíes una vez rescatadas por España, la secretaria de Estado de Migraciones ha asegurado que las operaciones de auxilio en el mar "se seguirán haciendo como se están haciendo".

"Cuando España rescata, España lleva a un puerto español y cuando Marruecos rescata, se lleva a un puerto marroquí. Esto es así y va a seguir siendo así", ha dicho tajante si bien ha matizado a continuación con "un depende, depende" acerca de si Salvamento Marítimo seguiría respondiendo a los avisos en aguas internacionales o marroquíes.

Tras apelar a la "lógica", ha señalado que hay un aviso de "personas en un patera en peligro y están en aguas marroquíes o internacionales y Marruecos puede atender esa operación, lo va a hacer". "Si no, haremos lo que estamos haciendo hasta ahora: pedirán colaboración a España y lo haremos como ha venido ocurriendo hasta ahora cuando Marruecos da aviso de que hay personas en el mar en peligro y no tienen en ese momento un operativo", ha apuntillado.

"NO SÉ CÓMO TRABAJAN LAS ONG QUE AVISAN NI CÓMO SE ENTERAN"

Interpelada sobre cuál será la actuación ante los avisos que llegan procedentes de ONG, Rumí ha asegurado no saber "cómo trabajan las ONG que avisan ni cómo se enteran".

"Sinceramente sé que hay un operativo y que todo esto está protocolizado para que cuando haya una llamada de auxilio, funcione. Además, para que lo haga mejor se ha puesto en marcha un mando único en el Estrecho y en Alborán pero no puedo decir cómo funcionan las llamadas de una ONG porque no sé cómo se enteran de que ha salido una patera. Quizá a esa pregunta me gustaría tener la respuesta y ahí la dejo", ha cuestionado.

Para Rumí, la polémica de las últimas horas tiene su origen en que se han "querido sacar demasiadas noticias sobre este tema cuando es todo mucho más sencillo" y, por tanto, "no hay que darle más vueltas" ya que se trata únicamente de que "estamos trabajando en que cada país, y, en este caso, Marruecos, tenga suficientes mecanismos e instrumentos para hacer el rescate que le compete en sus aguas".

Sobre esto último, y tras lamentar que a la llegada al Gobierno el PSOE encontrase las relaciones con Marruecos "en un estado bastante deteriorado porque no había habido interés en el PP en tener relación con un país vecino al que tanto nos une", ha recordado que España ha sido la "voz de Marruecos en Europa" en este tema "como nos comprometimos".

Ha aludido a la partida de 140 millones de euros librada en octubre por la Unión Europea para Marruecos vinculada al fomento de canales de migración segura y legal, y "también al control de sus fronteras y sus rescates".

"Está llegando el dinero en diferentes momentos porque tiene, en fin, unos protocolos de actuación pero es el primer objetivo que nos encargamos porque Marruecos, que está interesado en colaborar evidentemente, nos dijo que no tenía suficientes medios para atender una frontera tan extensa", ha apuntado.

En esta línea, ha destacado que todo pasa, ante "todo los que nos llega del continente africano", por buscar canales "seguros legales y ordenados porque es la mejor manera de acabar seguro de la irregularidad, los naufragios y el hecho de tantas vidas humanas que se pierden en el Mediterráneo".

"Vamos a hacer lo necesario para evitar que esa gente tenga que viajar y vamos trabajar en la cooperación reforzada con el continente africano. Hay que tener una mirada larga y no la mirada corta de la situación de tragedia que se nos presenta porque, si no, entonces, nos equivocaremos", ha sentenciado.

MÁS INMIGRACIÓN "LEGAL, ORDENADA Y SEGURA"

La secretaria de Estado de Migraciones ha llamado, asimismo, a que "entre todo intentemos enfocar" hacía la inmigración "legal, ordenada y segura" ya que, en 2018, han llegado a España "muchas más personas de manera regular que de manera irregular". En concreto, según ha dicho, más de 300.000 personas a "trabajar, a vivir, a investigar, a estudiar" por estos canales "que son los que hay que fomentar".

"Es verdad que la tragedia y la situación les llama a ustedes especialmente la atención a la hora de informar de cuántos inmigrantes han llegado a las costas porque, además, tienen todas las cifras y todos lo datos, pero no hablamos de cuantas personas han llegado de forma regular ordenada y segura a España", ha criticado.

En esta línea, se ha referido a la llegada a España el jueves de 176 refugiados sirios procedentes de los campos de Jordania "a través de un programa de la Secretaria de Estado".

"Les digo que estuve presenciando esa primera llegada y fue emotivo, una de las partes mas positivas del trabajo porque eso también es noticia, que hacemos una gran labor como país acogiendo estas personas que han salido huyendo de la guerra, de la miseria y de las persecuciones, que hay una España solidaria que incorpora a los inmigrantes pero de forma ordenada y ese es el camino a seguir", ha concluido.