El Gobierno ve condiciones favorables para atajar el fuego de Los Gallardos (Almería) y prevé "noticias positivas"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios en Turre (Almería). - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

TURRE (ALMERÍA), 11 (EUROPA PRESS)

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, Félix Bolaños, ha señalado este sábado las condiciones meteorológicas favorables en las que se trabaja para sofocar el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), sobre el que se abre una "ventana de oportunidad" hasta las 16,00 horas para atacar las llamas, por lo que espera "tener noticias muy positivas" a lo largo del día.

En declaraciones a los medios tras visitar el puesto de mando avanzado instalado en Turre (Almería), Bolaños ha explicado que algunas partes del perímetro del incendio se encuentran ya "prácticamente estabilizadas", especialmente en la zona sur próxima a la autovía A-7, por lo que los esfuerzos de dispositivo se centran en la cabecera, más próxima al municipio de Lubrín.

"La zona norte es donde hay que trabajar y hay que aprovechar durante esta mañana (...) que tenemos garantizadas unas buenas condiciones climáticas", ha dicho ante los esfuerzos del Infoca, la UME y el resto de medios desplegados, con hasta 540 efectivos, para conseguir estabilizar este frente bajo la cautela de que "las condiciones pueden cambiar".

Bolaños, que ha destacado la coordinación entre todas las administraciones implicadas, ha dado cuenta del carácter "virulento" del incendio que, según las estimaciones de los expertos, "ha podido avanzar 100 metros al minuto", lo que le atribuye una "gravedad que no se ha conocido nunca" como "consecuencia de la emergencia climática que sufre el mundo", según ha advertido.

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