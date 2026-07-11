Los medios aéreos se reincorporan al incendio de Los Gallardos tras una noche de evolución favorable

Imágenes nocturnas del incendio forestal de los Gallardos (Almería), a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España).

Imágenes nocturnas del incendio forestal de los Gallardos (Almería), a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

ALMERÍA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los medios aéreos que combaten el incendio forestal que se declaró la tarde del pasado jueves en el término municipal de Los Gallardos (Almería), el cual ha dejado hasta el momento 12 fallecidos, han comenzado a incorporarse progresivamente a las tareas de extinción en la mañana de este sábado tras una noche en la que el siniestro ha evolucionado de forma favorable.

Desde el Plan Infoca se ha comenzado con la activación de forma escalonada de un total de ocho medios aéreos a las labores para sofocar las llamas, si bien el resto de la flota --este viernes participaron hasta 32 naves-- se mantiene disponible para unirse a la lucha contra las llamas, según han informado a Europa Press fuentes del dispositivo.

Asimismo, el Ministerio de Defensa ha valorado la noche de trabajo "intenso" que se ha desarrollado por parte de los operativos, entre los que la Unidad Militar de Emergencias (UME) mantiene desplegados 220 efectivos y 70 medios para poder controlar y poner freno al fuego.

En el arco nocturno, los militares del Segundo Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM II) han realizado misiones de ataque directo al frente de las llamas, han vigilado puntos calientes y han continuado con la perimetración del incendio.

Por parte del Infoca, durante la noche se han mantenido 134 efectivos por tierra, ocho camiones autobomba, así como un buldócer y unidades tanto médicas como de meteorología y transmisiones.

SIN NUEVOS DESPLAZADOS

El avance del fuego, bajo situación operativa 2, no ha hecho peligrar ninguna nueva población de vecinos, por lo que desde la pasada noche del viernes no se han producido nuevos desalojos tras los ya anunciados en los diseminados y barrios de La Alameda, El Chive, El Marchal, nuevas zonas de Bédar, el diseminado de La Montaña y El Jauro o el municipio de Lubrín, que quedó totalmente confinado.

En total han sido unas 1.405 personas las que se han visto desplazadas de estos espacios junto con los residentes y visitantes que se encontraban en Alfaix, Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena y las viviendas del Pinar de Bédar. La mayoría fueron conducidos al pabellón de deportes de Garrucha.

La evolución de las tareas de extinción unido a la cierta mejora de las condiciones climatológicas con el descenso de la fuerza del viento permitió además la apertura a las 3,00 horas de la Autovía A-7 entre los kilómetros 709 y 714, la cual se había mantenido cortada al tráfico prácticamente durante toda la jornada del viernes.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil mantiene cortada la AL-6109, entre los puntos kilométricos 0 y 18,130, con motivo del incendio forestal. Con ello, han pedido a los usuarios que no accedan a la zona y utilicen itinerarios alternativos, tanto por la seguridad de todos como para facilitar el acceso y el trabajo de los servicios de extinción y de emergencia.

De forma paralela, se mantiene la búsqueda de posibles afectados en el incendio, ante el que se han registrado siete denuncias por desaparición y se ha comunicado la situación de 23 personas no localizadas.

El departamento de biología del Servicio de Criminalística de la Dirección General de la Guardia Civil trabaja ya en el análisis genético de las muestras obtenidas en el Instituto de Medicina Legal (IML) para identificar los 12 cadáveres que se han recuperado de la zona del siniestro.