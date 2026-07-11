La Guardia Civil aún busca posibles víctimas en Los Gallardos y trata de identificar los vehículos calcinados

Varios vehículos calcinados en el incendio forestal, a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España). - Javi Carrión

ALMERÍA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil mantiene activa la búsqueda de posibles víctimas del incendio forestal originado el pasado jueves en Los Gallardos (Almería) con nuevas batidas sobre la zona afectada por las llamas, al tiempo que trabaja en identificar los vehículos --al menos cuatro coches y una motocicleta-- hallados calcinados en el término municipal de Bédar.

Según ha indicado la Comandancia, las labores que se efectúan en las "intensas labores de búsqueda" por todo el ámbito afectado para localizar a posibles personas se compaginan con las actuaciones encaminadas al control y aseguramiento del perímetro del incendio.

Así, la Guardia Civil mantiene desplegados sus dispositivos de seguridad, control de accesos y apoyo a las evacuaciones, con el fin de velar por el cumplimiento de las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de la población.

Entre sus últimas acciones, en este sentido, se mantiene cortado uno de los accesos al municipio de Bédar, que todavía se encuentra amenazado por el avance de las llamas que han devorado ya 6.600 hectáreas de terreno y siguen fuera de control.

DOS DETENIDOS

Durante la jornada se ha procedido a la detención de dos personas como presuntas autoras de un delito de desobediencia grave, tras regresar a sus viviendas pese a haber sido previamente desalojadas por motivos de seguridad y en contra de las indicaciones de los agentes actuantes.

La doble detención, confirmada por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se produjo cuando los dos implicados trataban de volver a sus domicilios la pasada madrugada, según fuentes de la Comandancia de Almería.

Al respecto, Bolaños ha hecho un llamamiento a la población afectada por los desalojos, que temen por cómo el fuego pueda afectar a sus viviendas y propiedades, para que atiendan las instrucciones de las autoridades, ya que "son fundamentales para luchar contra el fuego y también para proteger vidas".

"Es fundamental que se tengan en cuenta esas instrucciones que llevan a cabo las autoridades civiles", han recalcado el ministro frente a quienes tienen la tentación de sobrepasar el perímetro de la zona evacuada para comprobar el estado de su vivienda o ver cómo están sus animales.

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía la importancia de respetar en todo momento las órdenes de evacuación y las restricciones de acceso establecidas, ya que su incumplimiento "pone en riesgo tanto la propia integridad física como la de los equipos de emergencia que trabajan sobre el terreno".

IDENTIFICACIONES DE VÍCTIMAS

El servicio de Criminalística de la Guardia Civil se afana aún en la identificación de las 12 víctimas mortales de este incendio, cuyos perfiles genéticos han sido extraídos en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Almería y remitidos a Madrid en un helicóptero durante la tarde de este pasado viernes.

Con ello, sigue habilitado en el Puesto de Garrucha la oficina de denuncias de familiares desaparecidos en el incendio. Por el momento, consta la interposición de siete denuncias por desaparición.

El objetivo prioritario es la identificación de las personas desaparecidas y poder realizar las tomas de muestras de ADN necesarias de cara a reconocer a las víctimas en el plazo más breve posible.

"Hacemos un llamamiento a los familiares directos de las personas desaparecidas en este suceso para que acudan a una de estas oficinas y así poder agilizar el proceso de identificación", han añadido.