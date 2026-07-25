La Guardia Civil esclarece 33 delitos cometidos por el método del abrazo - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha esclarecido 33 delitos (10 de robo con violencia e intimidación y 23 de hurto) mediante el conocido método del abrazo cometidos en varias localidades de la provincia.

En una nota, se indica que las localidades son Roquetas de Mar, Garrucha, Cuevas del Almanzora, Vera, Albox, Cantoria, Olula de Río, Tíjola, Pulpí, Vélez Blanco, Turre, Carboneras, Dalias, El Ejido, Huércal de Almería, Serón y Chirivín, y se han identificado a 31 personas como relacionadas con los hechos.

La Comandancia de la Guardia civil de Almería creó en abril de este año el ECI (Equipo Conjunto de Investigación), así como un dispositivo especifico, enfocado a este tipo de delitos cometidos por el conocido "método del abrazo cariñoso".

Los autores de este tipo de hechos, hacen prevaler de su condición física, respecto a la de sus víctimas, siendo éstas de especial vulnerabilidad, avanzada edad o con sus condiciones psicofísicas mermadas, para así poder doblegar la voluntad de los denunciantes o anular sus capacidades de defensa, de este modo, los autores del hecho denunciado, se aseguran una exitosa consumación del hecho delictivo cometido, según la Guardia Civil.

Como resultado de las investigaciones llevadas a cabo, la Guardia Civil en la provincia de Almería, durante este 2026, ha esclarecido un total de 23 delitos de hurto y 10 delitos de robo con violencia o intimidación, de los 85 delitos denunciados, de los cuales se han identificado un total de 31 personas relacionadas con los hechos, por lo que se mantiene el dispositivo específico para la prevención y el esclarecimiento de los delitos cometidos mediante este método.