La Guardia Civil investiga un tiroteo en Roquetas de Mar (Almería) que se ha saldado sin heridos

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 4 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil investiga un tiroteo producido a las 5,55 horas de este sábado, 4 de julio, en el término municipal de Roquetas de Mar que se ha saldado sin heridos.

Según han confirmado la Benemérita a Europa Press, el tiroteo se habría producido en la intersección entre la Plaza de Atocha y la calle Santa Eugenia.

Estas mismas fuentes habrían confirmado que la investigación de este suceso continúa abierta, a la espera de dilucidar nuevos detalles de la misma.