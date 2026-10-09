Hallan un cadáver "sin signos de violencia" en una zona abrupta en la A-7 en Almería

Archivo - Agente de la Guardia Civil en Almería. - GC - Archivo

ALMERÍA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Almería ha hallado este viernes, 9 de octubre, un cadáver las inmediaciones de la autovía A-7, en concreto en el terraplén, en una zona "muy abrupta" y localizada justo antes de llegar al túnel de Aguadulce.

Así lo han confirmado fuentes del Instituto Armado a Europa Press, y adelantaba Diario de Almería, si bien, por el momento, no han trascendido datos sobre la identidad de la persona fallecida.

La investigación continúa abierta aunque, por el momento, el cuerpo parece no presentar signos de violencia y, a falta de verificar sus datos personales, se descarta actualmente su vinculación con denuncias por desaparición.

En consecuencia, se desconocen las causas que habrían llevado a esta persona a precipitarse, por lo que no se descarta ninguna hipótesis, incluso la caída accidental.