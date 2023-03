Hedex, I Hate Models, Natos & Waor, Andrés Campo, Acraze o Daría Kolosova, entre los nuevos nombres para Dreambeach 2023

ALMERÍA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El festival de música eléctrónica Dreambeach, que se celebrá en Villaricos (Almería), ha dado a conocwer un nuevo avance que incorpora veinte nuevos nombres a su cartel para 2023, entre los que destacan Hedex, I Hate Models, Natos & Waor, Andrés Campo, Acraze o Daría Kolosova.

La novena edición que volverá a reunir a los nombres de referencia del panorama electrónico internacional, dando también espacio para los sonidos urban y el hip hop, según ha indicado la organización.

El dúo Natos & Waor subirán al escenario de Dreambeach como una de las propuestas de rap más sólidas del circuito nacional. Los madrileños Fernando Hisado y Gonzalo Cidre llevan mas de diez trabajos editados, el último de ellos "Lula Llena" que presentarán en Almería, fechado en 2022.

El sonido mainstream está presente en estas confirmaciones con el norteamericano creador de hits como 'Do It To It', Acraze al igual que el sonido bass, con Hedex, uno de los valores mundiales de este sonido que llegará a Almería directo desde Cambridge.

En el avance no falta el techno de la mano de un nombre clave en los últimos años, I Hate Models, que ha sabido conjugar su apuesta por el techno underground con su crecimiento internacional, destacando también la presencia de Daria Kolosova.

Además, se suman al line up nombres nacionales pero que tienen gran proyección internacional como el caso de Andrés Campo, destacando también a Brian Cross, Dub Elements o al extremeño Raúl Pacheco, que no podían faltar en esta edición.

Otros nombres que destacan en estas nuevas incorporaciones son Dimitri Said, Justus, King of Rollers o Oto. También habrá espacio para el hard con nombres como Radical Redemption o el hardstyle nacional con su mayor exponente, Vicente One More Time.

Otros nombres como Alterminds, Dhuna, Inma B, JZIK o Parkineos también se apuntan al noveno aniversario de Dreambeach, que volverá a desplegar su propuesta de cinco días jornadas consecutivas, tres días (jueves, viernes y sábado) en el recinto del festival con programación simultánea en tres grandes stages (EDM/ Mainstream/Hardstyle, Techno y Drum & Bass). La zona de acampada, para más de 25.000 personas albergará con escenario en el camping.