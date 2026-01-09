Un hombre será juzgado en el mes de abril en Almería por amenazar a jueces y a agentes de la Guardia Civil en TikTok

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería ha señalado para el próximo 15 de abril de 2026 el inicio del juicio oral contra un hombre acusado de publicar de forma reiterada vídeos en la red social TikTok con amenazas, injurias y calumnias dirigidas contra jueces, fiscales, agentes de la Guardia Civil y contra una mujer identificada como víctima en un procedimiento de violencia de género.

El señalamiento corresponde a un procedimiento abreviado procedente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vera, que transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado al apreciar indicios suficientes de delito.

De acuerdo con el auto judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, el investigado publicó 142 vídeos de elaboración propia entre el 18 de octubre de 2024 y el 7 de marzo de 2025, de los que al menos 50 contenían expresiones amenazantes, insultos y calumnias de especial gravedad dirigidas a autoridades judiciales y fiscales, así como a miembros de la Guardia Civil de Garrucha y a la denunciante en la causa de violencia de género.

Las actuaciones se apoyan, entre otros elementos, en el atestado instruido por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Garrucha, que recoge el visionado y transcripción íntegra de los vídeos difundidos a través del perfil de TikTok atribuido al acusado.

En ese informe policial se describen expresiones en las que el procesado se dirigía a jueces, fiscales y agentes con calificativos como "corruptos" o "podridos", además de proferir amenazas explícitas y mensajes de hostigamiento continuado, tanto contra las instituciones como contra la mujer protegida por una orden judicial, lo que los investigadores interpretan como un "acoso insistente y reiterado" con publicidad a través de redes sociales.

El juzgado instructor subraya que los hechos investigados se produjeron de forma continuada en el tiempo, con un elevado número de publicaciones, y que en ellas se aprecia también una referencia constante al procedimiento de violencia de género en el que el acusado se encontraba inmerso, así como alusiones al funcionamiento del sistema judicial y al uso del dispositivo telemático de control que tenía impuesto.

En el escrito de acusación, firmado por el abogado Miguel Martínez, en representación de la mujer, se solicitan un año por el delito continuado de amenazas, dos años por el delito continuado de calumnias e injurias, cuatro años por el delito de atentado contra la autoridad, otros cuatro años por el delito de obstrucción a la justicia, un año por el delito de quebrantamiento de condena y dos años por el delito contra la integridad moral.

Asimismo, se reclama que el acusado indemnice con 70.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños morales y las secuelas ocasionadas.

Por su parte, la defensa del acusado ha presentado un escrito en el que solicita su libre absolución, al sostener que los hechos "no son constitutivos de delito alguno" y al impugnar la autenticidad de cerca de una treintena de los vídeos incorporados a la causa, al considerar que "no coinciden el autor real y el aparente".

El procedimiento incluye también un informe médico forense emitido en el marco de la instrucción para valorar la imputabilidad del acusado, elaborado tras una exploración clínica y el análisis de los antecedentes obrantes en la causa, que forma parte de la prueba que podrá practicarse en la vista señalada para abril.