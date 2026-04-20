El Hospital Universitario Poniente en El Ejido (Almería), premiado por reducir los residuos de plásticos

Acto de entrega del Premio New Medical Economics en el Hospital Universitario Poniente en El Ejido (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

EL EJIDO (ALMERÍA), 20 (EUROPA PRESS)

La Unidad de Farmacia del Hospital Universitario Poniente en El Ejido (Almería) ha sido reconocida con el Premio New Medical Economics, en la categoría de 'Compromiso con las políticas One Health', por su apuesta por la reducción de residuos plásticos.

Según ha informado la Junta en una nota, en el Proyecto 'AlineadODS', promovido por la empresa Laboratorios Laphysan, participan diferentes centros sanitarios de toda España.

Durante el acto de entrega, el delegado territorial de Salud y Consumo en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha recordado que "la mejora de la sostenibilidad ambiental de sus centros es una de las prioridades del Servicio Andaluz de Salud (SAS)".

Esto se traduce en "medidas que van desde el uso creciente de las energías renovables, hasta una mayor eficiencia en la emisión y tratamiento de los residuos; en este sentido se enmarca este proyecto, centrado en un aspecto tan frecuente como es la reducción del uso de plásticos en la práctica clínica diaria".

El director gerente del Hospital Universitario Poniente, Pedro Acosta, ha explicado que la Unidad de Farmacia "se ha caracterizado siempre por la innovación, tanto en su organización como en la gestión de los recursos, y la implicación en el proyecto 'AlineadODS' es una buena muestra de ella, así como de su compromiso por hacer compatible la atención sanitaria con el cuidado del medio ambiente".

REDUCIR LA GENERACIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS

Según ha señalado la Administración autonómica, "la superabundancia de desechos plásticos se ha convertido en un problema de salud de primer orden". Cada etapa de su ciclo de vida "constituye una amenaza para la salud de las personas, tanto en su fabricación, como en su consumo y en la gestión de los residuos".

En los hospitales, las botellas de suero suelen utilizar plásticos translúcidos, que son fáciles de producir, manejables, duraderos y ligeros. Sin embargo, se trata de materiales de un "alto impacto ambiental".

El proyecto 'AlineadODS' se centra en reducir la emisión de residuos plásticos relacionados con la fluidoterapia intravenosa y se dirige especialmente a profesionales del ámbito de la salud cuyo trabajo está relacionado con la fluidoterapia intravenosa, lo que incluye desde profesionales médicos y de enfermería hasta responsables de compras, gestión de residuos hospitalarios o unidades de farmacia.

Profesionales de diferentes ámbitos de la gestión y la atención sanitaria de centros de toda España colaboran en el desarrollo y la puesta en práctica del proyecto, que cuenta con cuatro líneas de actuación: investigación, innovación, sensibilización y difusión.

'AlineadODS' promueve la creación de grupos de trabajo interdisciplinares, que colaboran para la creación de materiales de sensibilización, la promoción de estudios de investigación sobre un uso más sostenible de estos residuos, la implantación de protocolos de compra responsable o la identificación de aquellos productos que sean más respetuosos con el medio ambiente.

La participación del Hospital Universitario Poniente ha estado encabezada por la coordinadora de técnicos de Farmacia, Carmen Hierro, y se ha centrado en el apartado de sensibilización, con acciones dirigidas a preparar materiales informativos para concienciar y motivar a los profesionales sobre la importancia de adoptar prácticas clínicas más sostenibles.

Para ello, se ha hecho un análisis de los plásticos empleados en estos procedimientos, valorando el uso de materiales más ecológicos y elaborando recomendaciones para la adquisición de aquellos con menor impacto ambiental al eliminar envases que no aportan valor añadido.

Otra línea se ha dirigido a identificar y revisar intervenciones de la práctica sanitaria que se pueden evitar o sustituir por acciones más sostenibles, como la administración de tratamientos por vía oral y no por vía intravenosa cuando no es necesario.

Por otra parte, se ha incidido en la necesidad de hacer un reciclaje correcto de los plásticos y se ha trabajado para medir y reducir la huella de carbono. Además, se ha hecho una labor para "sensibilizar y mejorar" el conocimiento de los profesionales sobre el impacto que tiene la práctica sanitaria y cómo reducirlo.

El reconocimiento al proyecto 'AlineadODS' pone en valor las iniciativas que entienden la salud desde una "mirada integral" y desde una "perspectiva innovadora" alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El proyecto trabaja para la "integración real" entre sostenibilidad y práctica sanitaria mediante formación, estrategias responsables y acciones que "fortalecen la salud pública desde una perspectiva global".