La III edición del Sun&Blue Congress agrupa en Almería a expertos de 37 países en el mayor foro europeo de economía azul

La concejala de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul del Ayuntamiento de Almería, Sacra Sánchez, interviene durante la inauguración del Sun&Blue Congress. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata-Ciudad de Almería ha acogido este miércoles la inauguración oficial de la III edición de Sun&Blue Congress, el mayor foro internacional de turismo y economía azul celebrado en Europa, que reúne a más de 120 ponentes internacionales y a representantes de 37 países.

El encuentro, promovido por beon. Worldwide, se desarrolla los días diecinueve y veinte de noviembre en la capital con el respaldo de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y la Diputación Provincial.

Según ha trasladado el Consistorio en una nota, entre los países participantes se encuentran altos representantes institucionales del Gobierno de Mozambique, de modo que el congreso "refuerza su carácter internacional y su papel como plataforma estratégica para avanzar en modelos turísticos sostenibles, innovadores y vinculados al mar".

En la inauguración institucional han participado, de manera telemática, Apostolos Tzitzikostas, comisario de Transporte Sostenible y Turismo de la Comisión Europea, y Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.

La primera teniente de alcalde y concejala de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul del Ayuntamiento de Almería, Sacra Sánchez, ha resaltado la posición estratégica de la ciudad.

"Sun&Blue consolida a Almería como faro de economía azul en Europa. El Mediterráneo, con menos del uno por ciento de la superficie marina mundial y el 30 por ciento del turismo global, es un laboratorio donde conviven economía, naturaleza e innovación. Para Almería, el mar no es un paisaje: es identidad, sustento y futuro", ha subrayado.

En su intervención ha recordado, además, "la visión pionera" del Municipio Azul y la Cátedra Almería Municipio Azul, así como el proyecto de transformación puerto-ciudad y la integración del mar en el Plan Estratégico Almería 2030.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado que el congreso reúne "a más de 1.000 profesionales para abordar el futuro de nuestras costas desde el turismo inteligente, la conservación marina y la gestión sostenible del agua".

Asimismo, ha recordado que "Andalucía aspira a liderar la transición azul en Europa: Mirar al mar es mirar al futuro. Nuestra Estrategia de Economía Azul Sostenible pone al agua, la innovación y la adaptación climática en el centro de las políticas regionales".

En representación de la Comisión Europea, a través de un vídeo, Apostolos Tzitzikostas, comisario de Transporte Sostenible y Turismo de la Comisión Europea, ha resaltado el valor del Mediterráneo como "tesoro natural y motor económico de Europa" y ha situado a Almería como ejemplo de gestión sostenible del agua, con 35 playas con Bandera Azul y "un compromiso extraordinario con la reutilización de recursos hídricos y la protección de los ecosistemas costeros".

Además, ha anunciado que en abril de 2026 la Comisión presentará la primera Estrategia Europea de Turismo, que abordará sostenibilidad, digitalización, regeneración territorial y bienestar local. "Trabajaremos con destinos como Almería para construir un modelo turístico europeo que empodere a las comunidades y fortalezca el liderazgo global de Europa", ha declarado.

ANDALUCÍA REIVINDICA SU PAPEL EN LA TRANSICIÓN AZUL

La secretaria general para el Turismo de la Junta de Andalucía, Yolanda de Aguilar, ha valorado la "firme apuesta" del Gobierno andaluz por la economía azul, ámbito en el que el 70 por ciento de su impacto económico proviene de la actividad turística, por lo que ha subrayado que se trata del sector que "sostiene a la economía azul".

En este sentido, ha manifestado que la industria turística "tiene la obligación de ser sostenible y seguir proporcionando crecimiento, objetivos compatibles con un claro modelo de gestión". "Crecer de modo adecuado requiere una estrategia, visión a largo plazo, anticipación a las propuestas de la demanda y voluntad regenerativa", ha indicado.

También ha señalado el liderazgo andaluz en la estrategia europea de turismo, con su implicación en 14 proyectos comunitarios de diseño de indicadores, modelos de gestión de flujos, acciones de adaptación al cambio climático y promoción de productos turísticos sostenibles.

Por su parte, el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Almería, Antonio Mena, ha afirmado que la economía azul aporta el "once por ciento del PIB andaluz, 300.000 empleos y más de 35.000 empresas vinculadas al mar".

Mena ha destacado avances como la reutilización de agua regenerada en Roquetas: "En Andalucía decimos que todas las aguas son buenas. Hoy ya riega instalaciones deportivas, y pronto ocurrirá en más depuradoras que antes vertían al mar", ha apuntado.

La secretaria general ha concluido que "encuentros como el hoy inaugurado contribuyen a planificar un modelo más equilibrado, estable y menos estacional, así como a construir futuro y nuevas oportunidades para la economía y el turismo azul en Andalucía".

El congreso Sun&Blue posiciona a Almería como punto de encuentro a nivel internacional para "abordar en profundidad el binomio entre sostenibilidad y turismo, analizando segmentos como playas, cruceros, pesca deportiva, deportes náuticos, arqueología subacuática, acuicultura o gastronomía, entre otros".