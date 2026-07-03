El incendio de una vivienda en Roquetas de Mar (Almería) provoca medio centenar de desalojados y un evacuado al hospital

Imagen de una ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061 - 112

ALMERÍA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado en la madrugada de este viernes en un incendio en una vivienda en Roquetas de Mar (Almería) ha provocado que una persona haya tenido que ser evacuada al hospital Torrecárdenas, en la capital, al presentar quemaduras en el 60 por ciento de su cuerpo. Además, medio centenar de vecinos ha tenido que ser desalojado en prevención.

Según ha informado el 112 en un comunicado, el suceso ha tenido lugar esta pasada madrugada, concretamente sobre las 5,15 horas, cuando recibió la primera de varias llamadas que alertaban del incendio en una vivienda situada en la calle Paco Camino, en el núcleo de población de Cortijos de Marín, en el que indicaban que había personas atrapadas.

Rápidamente, la sala coordinadora ha activado a los Bomberos del Consorcio del Poniente, al Centro de Emergencias Sanitarias, a la Guardia Civil y a la Policía Local. Entre los recursos movilizados por los servicios sanitarios está una UVI móvil, un equipo de emergencias de El Ejido y otro médico de Roquetas.

El fuego ha provocado que medio centenar de personas hayan sido desalojadas en prevención por el incendio, que ya ha quedado extinguido y que ha permiteido a los vecinos evacuados que regresen a sus domicilios, según han apuntado desde el Instituto Armado.