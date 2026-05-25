El Infoca da por extinguido el incendio del Pozo de los Frailes en Níjar (Almería)

Archivo - Un vehículo del Plan Infoca. - PLAN INFOCA - Archivo

ALMERÍA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por extinguido a las 22,00 horas el incendio que se ha desatado minutos antes de las 13,00 horas de este lunes en el paraje del Pozo de los Frailes de Níjar (Almería).

Según detalla el Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, los equipos dieron por estabilizado el fuego en torno a las 14,30 horas tras la actuación de dos helicópteros semipesados y dos aviones de carga en tierra así como dos grupos de bomberos forestales, dos brigadas de refuerzo contra incendios, un técnico de operaciones y un agente de Medio Ambiente.

Así, el perímetro del fuego, que no ha afectado al núcleo poblacional de la zona, se encuentra perimetrado por una línea de control pudiendo quedar en su interior algunos puntos calientes ante los que los miembros del dispositivo se encuentran prevenidos.

Se trata del cuarto incendio registrado desde el pasado jueves en la provincia de Almería tras el fuego que tuvo lugar en el paraje 'El Pocico', situado en la zona minera de La Vagoneta, que afectó a una cantidad de terreno aún indeterminada oficialmente en los términos municipales de Huércal de Almería y la capital.

También se ha registrado en los últimos días un conato en Benahadux, donde prendieron un generadores que obligaron a activar el plan municipal de emergencias, y otro incendio en Viator este mismo domingo, el cual se ha dado ya por extinguido.