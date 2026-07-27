Interceptan a una mujer con once gramos de hachís antes de un 'vis a vis' en la prisión de Almería

Archivo - Centro penitenciario El Acebuche (Almería). - SIEPSE - Archivo

ALMERÍA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Funcionarios del centro penitenciario El Acebuche, en Almería, han interceptado a una mujer que pretendía introducir once gramos de hachís durante un 'vis a vis' con su marido, interno en la prisión.

Fuentes de la dirección del centro y de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) han confirmado que la actuación se ha llevado a cabo en la zona de comunicaciones durante los controles de seguridad previos al encuentro.

En un primer momento, la mujer se negó a ser cacheada, aunque aceptó después de que los funcionarios le comunicasen que su negativa supondría la suspensión del 'vis a vis'. La droga intervenida fue entregada posteriormente a la Guardia Civil, que se hizo cargo de las actuaciones.

La dirección de El Acebuche ha dado traslado de los hechos al juzgado y ha acordado la suspensión temporal de las comunicaciones de esta persona con el interno.