Investigadores de la UAL usan microalgas marinas para optimizar cultivos hidropóticos y crear fungicidas

Un equipo de investigadores de la Universidad de Almería ha realizado un ensayo basado en el uso de microalgas marinas para tratar los efluentes de cultivos hidropónicos y a su vez producir fungicidas agrícolas en un proceso de economía circular.

Según ha indicado la institución académica en una nota, la investigación pretende optimizar el uso de agua dulce en este tipo de cultivos y una mejor gestión de los efluentes ante la alta concentración de nitrógeno y fósforo que presentan.

"Si estas aguas no se gestionan correctamente, además de perder recursos, pueden contaminar suelo y agua, perjudicando los ecosistemas", han observado ante la solución "innovadora" aportada por el equipo que integran Lorenzo López, Nazaret Ballesteros, Yolanda Soriano, Francisco García, Asterio Sánchez, Antonio Contreras y María del Carmen Cerón, del Grupo de Investigación BIO-173 'Biotecnología de microalgas marinas'.

El ensayo se ha servido de la especie 'Amphidinium carterae', una microalga capaz de crecer de forma "satisfactoria" y de "eliminar completamente los nutrientes problemáticos", la cual además, "aumenta la producción de compuestos beneficiosos, carotenoides, ácidos grasos poliinsaturados y anfidinoles, es decir, unos compuestos fungicidas.

Este avance, según han estimado los autores del estudio, "podría transformar la forma en que se gestionan los efluentes de los cultivos hidropónicos, al mismo tiempo que se promueve la economía circular y se generan productos biológicos útiles, como fungicidas agrícolas".

En esta línea, los investigadores continúan avanzado sobre la base de los resultados iniciales, que han definido como "muy prometedores para un futuro más sostenible en la agricultura". De hecho, han situado el impacto de su aplicación en varios plazos. En el corto y medio espacio de tiempo "esta investigación en la agricultura de Almería podría ser significativa, teniendo en cuenta que la provincia es una de las principales productoras hortícolas de España y del mundo, especialmente en cultivos hidropónicos".

"Almería se enfrenta a problemas de escasez de agua y contaminación de los recursos hídricos", por lo que la provincia "podría beneficiarse de esta tecnología para tratar aguas efluentes de los cultivos hidropónicos", han valorado.

El trabajo ha sido publicado en la revista 'Science of the total environment', de Elsevier, especializada en el área de Ciencias Ambientales con un alto factor de impacto de 8.2 (Q1) bajo el título 'Amphidinium carterae growth in hydroponic wastewater. A sustainable approach to a microalgae-based process promoting a circular bioeconomy'.