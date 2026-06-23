Investigan en Almería a un menor sorprendido al volante con su madre, también investigada, en una vía provincial

Archivo - Un efectivo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil durante un servicio. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Tráfico investiga a un menor de edad que a finales del pasado mes de mayo fue sorprendido al volante a bordo de un vehículo en el que iba junto con su madre, también investigada por los mismos hechos, y otro familiar en la carretera provincial AL-5107 que une Mojácar y Carboneras (Almería)

Según ha indicado la Comandancia en un comunicado, los hechos tuvieron lugar sobre las 20,00 horas cuando, en el marco de un control, el conductor fue detenido y se le solicitó la identificación, lo que permitió comprobar que era menor de edad y, por tanto, carecía de permiso de conducción.

Así, los agentes emitieron denuncia ante un supuesto delito contra la seguridad vial por conducir sin haber obtenido nunca permiso de conducir. Al tratarse de un menor de edad, podría enfrentarse a tareas socioeducativas y programas de educación vial, prestaciones en beneficio de la comunidad o amonestación.

Su progenitora, investigada como cooperadora necesaria, se enfrenta a prisión de tres a seis meses o multa de 12 a 24 meses o pena de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.