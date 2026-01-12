Investigan el hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición en Mojácar (Almería)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espalda. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga la aparición de un cadáver en avanzado estado de descomposición hallado el pasado viernes, 9 de enero, en una parcela de la zona de Rambla de Campos, en Mojácar (Almería).

Las primeras investigaciones apuntan a que podría tratarse de un varón de mediana o avanzada edad, un extremo que deberá concretar el análisis forense. El estado en el que se encontraba el cuerpo indicaría que la muerte se produjo hace tiempo.

El hallazgo se produjo después de que una persona encontrara restos óseos en el terreno durante unas labores de limpieza y alertara al servicio de emergencias 112, que recibió el aviso a las 12,10 horas. Hasta la parcela se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, que confirmaron la presencia del cadáver y activaron el protocolo judicial para el levantamiento.

En el lugar se localizaron varias pertenencias personales, intervenidas por la Policía Judicial y sometidas a análisis para aportar datos sobre las circunstancias del fallecimiento. El caso permanece abierto, a la espera de los resultados de las pruebas periciales que determinen la causa de la muerte y la identidad de la persona fallecida.