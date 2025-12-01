IU anuncia que se personará en el caso 'Mascarillas' y rechaza la etapa "viciada" que se abre en Diputación de Almería

En el centro, la coordinadora de IU en Almería, María Jesús Amate. - IU

ALMERÍA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de IU en Almería, María Jesús Amate, ha anunciado este lunes que la formación se personará como acusación popular en el caso 'Mascarillas' que investiga el supuesto cobro de comisiones a partir de contratos irregulares en la Diputación de Almería, donde se abre una etapa "viciada" con el nombramiento del nuevo presidente, José Antonio García Alcaina.

En declaraciones a los medios, Amate ha calificado de "tomadura de pelo" el pleno de investidura en el que García Alcaina ha tomado posesión en mitad de un mandato que va a "tener los mismos problemas" y en el que se van a "cometer los mismos errores" al contar con los mismos diputados.

La dirigente de IU, quien ha afeado los problemas de acceso a la prensa gráfica al Pleno "supuestamente por la falta de aforo", ha criticado que el nuevo presidente de la Diputación tenga "en su equipo a un diputado que está siendo investigado, que es el alcalde de Tíjola". "Vamos a tener en los años que quedan las mismas dificultades que se han tenido actualmente", ha añadido.

Asimismo, Amate ha cuestionado las medidas adoptadas por el PP, que "presume mucho de transparencia", para "acabar con la corrupción" a tenor del apoyo mostrado en redes sociales por "altos cargos del PP" al expresidente investigado Javier Aureliano García cuando, según ha apreciado, la institución "ha sido utilizada para beneficio del PP".

"Lo llevamos sufriendo durante años, cómo la institución sirve para comprar voluntades de diferentes municipios a cambio de inversiones", ha criticado la dirigente de IU en Almería.

Con ello, para Amate resulta "necesario" que "los partidos políticos de izquierdas que no tenemos a nuestra espalda casos de corrupción" se personen en este tipo de procedimientos judiciales y "presionemos para que se esclarezca la verdad y, por lo menos, devuelvan el dinero y paguen por lo que han hecho".