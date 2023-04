Jesús I. San José publica 'Crecimiento personal a tortazos', un libro que se aleja de los "típicos de autoayuda"

ALMERÍA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Círculo Rojo Grupo Editorial ha publicado el segundo libro de Jesús I. San José 'Crecimiento personal a tortazos', una obra que se "aleja de los típicos libros de autoayuda y se acerca más a la realidad diaria de las personas.

Con una perspectiva basada en su propia historia personal, San José aborda la idea de que la felicidad "no se compra, ni se vende, ni se hereda", sino que es necesario "adquirir las habilidades necesarias para alcanzarla de generación en generación".

"Con más de 12 años de investigación y conocimientos adquiridos, San José ha dedicado más de un año a escribir este libro a tiempo parcial. En él, se rebela contra la felicidad impuesta por la sociedad y critica los clichés de la autoayuda como 'tú puedes';, 'tu mejor versión; o 'siete pasos para alcanzar tu felicidad'. proponiendo una visión más realista y cercana a la vida cotidiana", indica el sello de autoedición.

En un comunicado, explica que el libro va dirigido a aquellos que están "cansados de los típicos libros de autoayuda y al público en general".

"'Crecimiento personal a tortazos' ofrece un enfoque distinto y refrescante sobre cómo gestionar las emociones y los momentos de crisis que forman parte del crecimiento personal", traslada.

Añade que, inspirado en su experiencia después de regresar de la guerra de Afganistán y aprender a gestionar las emociones que estaba somatizando, San José "comparte su visión de que, aunque no siempre estemos felices y las cosas no siempre salgan como deseamos, es importante aprender a gestionar esos momentos de crisis, que son necesarios para nuestro crecimiento personal".

"En mi libro, no solo hablo de la importancia de las habilidades emocionales, sino que también demuestro que nuestro cerebro no está diseñado para la felicidad. La felicidad no se puede comprar ni vender, y es necesario aprender a manejar las situaciones difíciles que enfrentamos en la vida", asegura el autor.

Jesús Ignacio San José (Valladolid, 1965) es militar de carrera con varios destinos y misiones en el extranjero. Presidente de la ONG Rekko Ibérica. Cooperante internacional con diferentes asociaciones. Viajero incansable, ha recorrido más de treinta países.

Premio investigación provincia de Valladolid, año 2001, con el libro 'La Santa Espina, el monasterio y su entorno'. Hace unos años, circunstancias personales y profesionales provocaron un punto de inflexión en su vida.

A partir de ese momento, decide estudiar el cerebro, la mente y el comportamiento humano Formado como coach cuántico y varios cursos de desarrollo personal e inteligencia emocional Imparte charlas y organiza eventos de crecimiento personal.