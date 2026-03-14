José Francisco Garrido, elegido nuevo presidente del PP de Níjar (Almería)

Congreso local del PP de Níjar (Almería). - PP DE ALMERÍA

NÍJAR (ALMERÍA), 14 (EUROPA PRESS)

José Francisco Garrido ha sido elegido este sábado como nuevo presidente del PP de Níjar (Almería) con el apoyo del 100% de la militancia en el congreso local que el partido ha celebrado en Campohermoso.

Según ha informado el PP en una nota, Garrido ha defendido que el proyecto del PP en Níjar "nunca ha sido el de una sola persona", sino el resultado del trabajo colectivo de muchos comprometidos con el municipio.

"El Partido Popular de Níjar es el fruto del esfuerzo de muchos hombres y mujeres que creen en unas ideas y que han dedicado tiempo, trabajo e incluso parte de su vida personal a mejorar nuestro pueblo", ha afirmado.

El nuevo presidente local ha explicado que la candidatura presentada en el congreso representa "un equipo fuerte y preparado", integrado por "personas con experiencia, jóvenes con ganas de trabajar y afiliados que conocen de primera mano la realidad de cada barrio y de cada núcleo del municipio".

"Esta no es una candidatura personal, es una candidatura colectiva. Es la candidatura de un equipazo formado por personas que comparten algo fundamental: amor por Níjar y compromiso con el Partido Popular", ha abundado el nuevo presidente.

Garrido también ha remarcado que hace casi tres años los vecinos de Níjar dieron su confianza al PP para gobernar el Ayuntamiento con el objetivo de "impulsar un cambio en la gestión municipal". "Los vecinos querían un gobierno que trabajara con seriedad, transparencia y ambición por el futuro de nuestro municipio. Desde el primer día asumimos esa responsabilidad con humildad, pero también con determinación", ha indicado al respecto.

El presidente del PP nijareño ha defendido que, en este tiempo, el equipo de gobierno ha trabajado para "poner orden en distintas áreas del Ayuntamiento, desbloquear proyectos que llevaban años paralizados y mejorar los servicios municipales".

"Hemos demostrado que cuando hay gestión, trabajo y un proyecto claro, las cosas empiezan a cambiar. Y estos avances no son mérito de un alcalde, sino del gran equipo que tenemos en el Partido Popular de Níjar", ha subrayado.

De cara al futuro, Garrido ha defendido la necesidad, a su juicio, de "seguir fortaleciendo el partido en el municipio para continuar liderando el desarrollo de Níjar".

"El objetivo de este congreso es reforzar el Partido Popular de Níjar, hacerlo aún más fuerte, más cercano a los vecinos y más presente en todos nuestros pueblos. Queremos seguir siendo el punto de encuentro de todos aquellos que creen en el trabajo, la responsabilidad y la modernización de nuestro municipio", ha afirmado.

El presidente local también ha asegurado que el partido afronta una nueva etapa "con ilusión y ambición por seguir avanzando", y ha defendido que "Níjar tiene un enorme potencial agrícola, turístico, empresarial y humano". "Bien gestionado, puede convertirnos en un referente no solo en la provincia, sino en toda España", ha agregado.

Finalmente, Garrido ha agradecido el respaldo recibido por parte de los afiliados y ha reafirmado su "compromiso con el municipio y con el partido".

"Hoy demostramos que el Partido Popular de Níjar está fuerte, unido y preparado para el futuro. Me voy de este congreso con la satisfacción de ser el alcalde del mejor municipio de la provincia y el presidente del mejor partido de Níjar. Y eso es algo que os voy a agradecer siempre", ha concluido.

INTERVENCIONES DE DIRIGENTES DEL PP

En el Congreso local del PP de Níjar han participado también el portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín; el presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, y el vicesecretario de Infraestructuras del PP de Almería, José Antonio García Alcaina

Toni Martín ha reclamado "más medios humanos y materiales" para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico en Andalucía y especialmente para la Guardia Civil en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, que "se está convirtiendo desgraciadamente en refugio habitual de las narcolanchas ante la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez", según ha advertido.

Además, el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento ha defendido la necesidad de "que Andalucía y Almería continúen contando con un Gobierno en la Junta de Andalucía estable y solvente, de manera que la senda de crecimiento y de avance socioeconómico no se trunque con inestabilidad y recetas que se traducirían en falta de capacidad para tomar las decisiones que le hacen falta a nuestra tierra".

Por su parte, el presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha felicitado al recién elegido presidente, José Francisco Garrido, y a su equipo por el respaldo recibido, subrayando que esta nueva etapa supone "la reafirmación del proyecto político del Partido Popular en un municipio clave para la provincia".

Fernández-Pacheco ha tenido también palabras de reconocimiento para el anterior presidente local, Antonio Jesús Rodríguez, de quien ha destacado que "dio ejemplo enfrentándose al PSOE más rancio en Níjar y demostrando que al socialismo se le podía ganar".

Además, el presidente del PP almeriense ha subrayado la "importancia estratégica" de Níjar dentro de la provincia, en tanto que "el municipio más representativo de Almería, el espejo en el que se mira la provincia, el mascarón de proa del que presumimos cuando salimos fuera", según ha afirmado Fernández-Pacheco.

EL NUEVO PRESIDENTE LOCAL DEL PP, "UN GRAN ALCALDE" DE NÍJAR

En este sentido, ha destacado la decisión de Garrido de dar un paso adelante para liderar el proyecto del PP en el municipio. "Fue un gesto de enorme generosidad y de amor por su tierra. Hoy es un gran alcalde, un referente no solo en Almería, sino también en Andalucía y en toda España", ha asegurado Fernández-Pacheco, para quien el actual equipo de gobierno municipal está protagonizando una "transformación profunda" en Níjar, impulsando un modelo de municipio "ambicioso, con proyectos estratégicos y con ganas de liderar en el contexto provincial y regional".

Frente a este modelo, ha criticado la etapa de los gobiernos socialistas en el municipio, y en esa línea ha señalado que, "durante años, el PSOE entendió Níjar como un instrumento para mantenerse en el poder sin aportar nada positivo, con redes clientelares, enchufes y prácticas que nada tenían que ver con el progreso del municipio".

Por su parte, el vicesecretario de Infraestructuras y Movilidad del PP de Almería, José Antonio García Alcaina, ha destacado el potencial del actual alcalde de Níjar y de su equipo, ha valorado que el municipio está viviendo "una etapa de transformación gracias a los numerosos proyectos que se están desarrollando", y ha garantizado que el Ayuntamiento "seguirá contando con el apoyo de la Diputación Provincial de Almería".

Además, ha agregado que "todo lo que está haciendo el equipo de gobierno necesita del compromiso de todo el PP de Níjar". "Hay que estar en la calle, en todos los núcleos, trasladando cada día a los vecinos el proyecto y el trabajo que se está realizando", ha añadido al respecto.

También ha valorado que José Francisco Garrido "ha conseguido fortalecer el orgullo de ser nijareño", y "hoy los vecinos se sienten más orgullosos que nunca de su municipio".

Finalmente, ha animado a los militantes a implicarse en las próximas elecciones autonómicas para respaldar el proyecto del presidente andaluz. "Juanma Moreno ha logrado acercar Almería a Sevilla y ha conseguido que nos sintamos orgullosos de ser andaluces. Tenemos que dejarnos la piel por este proyecto", ha asegurado en esa línea el dirigente provincial.