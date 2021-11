Junta lamenta que más de 24.000 personas en Almería rechacen la vacuna del covid: "Se han perdido ya demasiadas vidas"

ALBOX (ALMERÍA), 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, ha lamentado este jueves que unos 24.031 personas de la provincia hayan rechazado la vacuna contra el covid-19, siendo la segunda provincia andaluza con mayor número de usuarios que se han negado a recibir la inmunización frente al virus.

"Señores, es súper triste", ha manifestado la delegada ante las cifras de personas que rechazan la vacunación, a quienes ha recordado que "son demasiadas vidas las que se han perdido para que seamos responsables" ante la pandemia, máxime cuando se ha comenzado a detectar un repunte de los casos que han llevado a Almería este jueves a notificar 81 contagios, la mayor cifra desde el pasado 20 de septiembre.

La titular provincial de la Junta ha apuntado que el crecimiento de contagios experimentado en los últimos días ha dado lugar a que en los hospitales almerienses haya 17 personas ingresadas, de las que siete están en la UCI. "De esas siete personas, quitando algunas personas con patologías graves (...), el 80 por ciento no le ha dado la gana de vacunarse en esa libertad que nos da la Constitución", ha puesto como ejemplo.

La delegada ha insistido nuevamente en la importancia de la vacunación para hacer frente al coronavirus, por lo que ha apelado a la "solidaridad" de quienes aún no han comenzado la pauta. "Que no piensen en la persona que no conocen, sino en sus padres, sus hijos, sus hermanos, sus compañeros de trabajo y las personas que quieren, porque les pueden poner realmente muchos problemas o incluso estamos hablando de que les puede costar la vida", ha dicho la representante del Gobierno andaluz.

Así, ha hecho una llamada a la reflexión de las más de 24.000 personas a las que se ha "llamado para ponerse la vacuna y han dicho que no se la ponen en esa libertad que tienen" dado que "esa falta de solidaridad y de empatía" podría acabar, según ha manifestado, en que "esa persona le pase el virus a otra persona" y crearle un problema de salud pese a estar vacunada simplemente por tener un sistema inmunológico "más débil".

"Estamos hablando de palabras mayores, vamos a echarle responsabilidad a esto", ha animado Sánchez Torregrosa, quien ha afirmado que escucha "atentamente a los médicos y científicos" y de ahí "la obsesión de este Gobierno por animar a todo el mundo y por dar todas las facilidades para que se vacunen".