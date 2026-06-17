La Junta pedirá que sea el TSJA el que anule la licencia del Algarrobico tras la "traición" del PSOE

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Carolina España, en rueda de prensa. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social en funciones, Carolina España, ha avanzado este miércoles que la Junta de Andalucía solicitará al TSJA que anule la licencia de obras del hotel de El Algarrobico de forma supletoria después de que el Pleno de Carboneras haya aplazado votar el acuerdo encaminado a este objetivo con el apoyo de cinco ediles del PSOE, a quienes ha afeado su "traición".

"Seguimos defendiendo que la solución en el ámbito de El Algarrobico es anular la licencia", ha manifestado la consejera en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno frente a la vía de la expropiación que ha abanderado el Gobierno central para hacerse con la mitad de los suelos que ocupa el hotel y son de su competencia.

La consejera se mostrado sorprendida "enormemente" por la decisión adoptada por el Pleno de Carboneras tras la propuesta del edil no adscrito Felipe Cayuela para dejar el asunto sobre la mesa hasta obtener más informes, lo que ha sido secundado por cinco concejales del PSOE y una exedil del PP.

Para España, supone una "paradoja" que haya sido el propio PSOE "el que haya bloqueado este acuerdo en el Pleno" pese a sus manifestaciones para avanzar hacia el derribo del hotel. En este sentido, ha añadido que se está "estudiando" si existe alguna "responsabilidad penal" de los ediles que han obligado con su voto a aplazar el acuerdo de pleno.

"Está claro que hay que acabar cuanto antes con ese atropello medioambiental y yo espero que los socialistas no vuelvan a poner más impedimentos para esa demolición", ha añadido la consejera.

De esta forma, cree que el PSOE tiene que "dar muchas explicaciones" de lo ocurrido. "No solo crearon el problema en su momento, sino que ahora están evitando que se pueda solucionar", ha añadido.

COMISIÓN MIXTA, EN "DÍAS"

La titular en funciones de Hacienda ha avanzado además la decisión de convocar en los "próximos días" la reunión de la comisión mixta Junta-Gobierno, creada en 2011 para asegurar la demolición y recuperación del paraje natural de Cabo de Gata, para "exigir explicaciones", "soluciones" y "responsabilidades" a los socialistas sobre lo ocurrido.

Con ello, la Junta de Andalucía ha decidido no esperar, como había argumentado hasta ahora, a que el Pleno de Carboneras aprobara la propuesta para la revisión de oficio y anulación del permiso de obras concedido a Azata del Sol en enero de 2003 para convocar la reunión solicitada con urgencia desde el Gobierno central.

Así, la portavoz ha considerado que la situación constituye "otro incumplimiento más" del PSOE-A, cuya secretaria general, María Jesús Montero, anunció en febrero de 2025 la demolición del inmueble en cinco meses a través de un proceso de expropiación que se inició cuando era vicepresidenta segunda del Gobierno y consejera de Hacienda.

"¿Por qué ha permitido la señora Montero y el PSOE-A que los concejales voten en contra del pleno para anular la licencia?", se ha cuestionado España, quien se ha preguntado además si el PSOE tiene algo que esconder al haberse mostrado "en rebeldía con la justicia" a partir de esta decisión.