La Junta proyecta un nuevo Centro de Empleo en Almería para reunir al SAE y al SEPE y sustituir la sede de Almadrabillas

Actual oficina del SAE en el Centro de Empleo de Almadrabillas, en Almería. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha sacado a licitación por 307.770 euros el contrato para redactar el proyecto y asumir la dirección facultativa del futuro Centro de Empleo de Almería, un edificio de nueva planta que reemplazará a la actual oficina de Almadrabillas.

Según consta en la documentación consultada por Europa Press, el nuevo inmueble se proyecta en una parcela de titularidad de la Junta, sobre una zona actualmente sin edificar, y se plantea con el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la planta baja y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la primera, aunque ambas administraciones podrán compartir estancias.

El contrato, con un plazo de ejecución de 22 meses, comprende los trabajos técnicos asociados a la construcción del nuevo centro, desde la redacción del proyecto básico y de ejecución hasta la dirección facultativa de las obras, el estudio de seguridad y salud, el levantamiento topográfico, el estudio geotécnico y la legalización de las instalaciones necesarias para su puesta en marcha.

La actuación permitirá dejar atrás las actuales dependencias de Almadrabillas, situadas en Carretera de Ronda, número 13, en un inmueble arrendado cuyo contrato finaliza el 30 de mayo de 2026, si bien la propia documentación prevé su prórroga hasta que el nuevo centro entre en uso.

La necesidad del cambio se justifica por la situación de la sede actual, en la que figuran 12.000 demandantes de empleo inscritos y que registra una media mensual de 1.391 usuarios, pese a presentar "deficiencias sustanciales" que impiden un "mejor aprovechamiento del espacio" disponible.

En concreto, el pliego apunta a limitaciones arquitectónicas que impiden el aprovechamiento total de la planta, generan espacios residuales sin posibilidad de uso y provocan "problemas de accesibilidad" para personas con movilidad reducida, además de carencias de iluminación y ventilación natural.

También recoge la existencia de "superficies deficientes" para la actividad a la que se destina el centro, incluida la zona de puestos de trabajo de atención a los usuarios, que no mantiene las distancias recomendadas entre puestos, "lo que dificulta la circulación de las personas".

El proyecto deberá incluir además la adecuación del entorno de la parcela, con el acondicionamiento del vallado perimetral, los accesos y los espacios exteriores, dentro de una actuación cuyas futuras obras parten de un presupuesto de ejecución material estimado de 2.750.000 euros.

AL MENOS 49 PUESTOS DE TRABAJO

El programa prevé al menos 49 puestos de trabajo entre ambas administraciones. En la planta baja, el SAE contará con 27 puestos, de los que 21 estarán destinados a atención personalizada, cinco a gestión en un área diferenciada y uno a dirección, con despacho propio.

Por su parte, el SEPE dispondrá en la primera planta de 22 puestos, con 21 puestos individuales de atención a usuarios y un despacho de dirección. Esta planta incorporará también un aula de informática con capacidad para entre 15 y 20 personas más el docente, dotada con conexiones de red y equipamiento para proyecciones.

La nueva sede deberá contar con salas de espera, una zona de autogestión con cuatro puestos informáticos, sala de juntas o multiusos, sala polivalente de unos cien metros cuadrados, archivo, almacén y una sala pequeña de atención personalizada para casos especiales, como víctimas de violencia de género, protección de datos o situaciones excepcionales que requieran privacidad.

El diseño deberá atender a una "óptima calidad" de la edificación, a la integración con el entorno, al "confort acústico", a la climatización y renovación de aire, así como a la entrada de luz y ventilación natural en las estancias con puestos de trabajo.