La Junta reclama la bajada de impuestos al sector primario para garantizar su "rentabilidad" ante la inflación

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, preside en Almería la constitución de la mesa de trabajo con FEPEX Andalucía. - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero andaluz de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha reclamado este lunes al Gobierno que atienda las "reivindicaciones" de las organizaciones del sector primario para que "se rebajen los impuestos" y de este modo garantizar las "condiciones de rentabilidad" frente al encarecimiento de los combustibles a raíz del conflicto en Oriente Medio.

"Nosotros compartimos la preocupación que tiene el sector primario en su conjunto como consecuencia del incremento en los precios de los carburantes", ha asegurado en declaraciones a los medios el consejero, quien ha señalado que la subida de precios afecta ya a la agricultura, la pesca y al sector logístico.

Fernández-Pacheco cree necesario que el Gobierno atienda las peticiones sobre rebajas impositivas de un sector que no pide ni "más dinero" ni "ayudas", sino que "esa recaudación excepcional que el Gobierno de España va a tener como consecuencia de la inflación" sea "un poquito menor".

Con ello, ha asegurado que a la pesca "no le salen las cuentas ya ni siquiera para salir a faenar los pocos días que le deja la Unión Europea", toda vez que las flotas de camiones que transportan a Europa los productos hortofrutícolas "prefieren no salir a trabajar porque no salen los números".

"Eso no tiene ni pies ni cabeza, y el Gobierno de España tiene un mecanismo rapidísimo, que es cobrar un poquito menos, que ya va a recaudar más de la cuenta", ha insistido antes de apelar a la "solidaridad" del Ejecutivo.

Si bien ha saludado la reunión prevista este lunes entre el Gobierno y varios agentes del sector, el consejero andaluz cree que dicho encuentro debería haberse celebrado "mucho antes" puesto que "hay muchos gobiernos en el marco de la Unión Europea que ya han adoptado decisiones parecidas de cara a proteger a sus sectores productivos".

"Parece que en el Gobierno de España lo más importante es seguir recaudando y seguir recaudando a costa de lo que sea, y que eso al final lo pagamos los consumidores y usuarios en última instancia con un incremento en el precio de la cesta de la compra que es inasumible para muchísimas familias", ha insistido.