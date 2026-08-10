La Junta reclama a Puente que ponga fecha al AVE a Almería si las obras "van tan bien como dicen"

1109989.1.260.149.20260810184653 El consejero de Agricultura, Agua, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, atiende a los medios en la sede del Gobierno andaluz. - MARIAN LEÓN - EUROPA PRESS

ALMERÍA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Agua, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha reclamado este lunes al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que concrete cuándo llegará la alta velocidad a Almería y ha considerado que, si el AVE y las obras de conexión con la Región de Murcia "van tan bien como dicen", el Gobierno central "no debería tener ningún problema" en dar una fecha.

Así se ha pronunciado a preguntas de los medios antes del acto de toma de posesión de los nuevos delegados territoriales de la Junta en Almería, al ser preguntado por la visita que Puente realizará este martes junto al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a las obras de la estación intermodal de la capital.

Según ha indicado, "hace mucho tiempo que el ministro de Fomento no se compromete públicamente con el conjunto de los almerienses". "La incertidumbre a la que nos somete el Ministerio negándonos esa fecha se puede llegar a traducir en desconfianza; desconfianza acerca de si esos avances de los que tanto presumen son reales o no", ha subrayado.

Sobre la visita de este martes, Fernández-Pacheco ha asegurado que la Junta estará "muy atenta" y ha señalado que el Gobierno andaluz estará representado en el encuentro por el consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, para comprobar "si por fin los almerienses podemos dar respuesta a esa pregunta que desde hace tanto tiempo nos ronda a todos".

MÁS DE 40 MILLONES DE LA JUNTA

El titular andaluz de Agricultura también ha reivindicado la participación de la Junta y del Ayuntamiento de Almería en la integración ferroviaria y ha reprochado a los responsables del PSOE que intenten "capitalizar esta actuación como si fuera única y exclusivamente del Gobierno de España".

"La integración del AVE en la provincia de Almería es un éxito colectivo en el que participan tres administraciones públicas, no solo el Gobierno de España", ha defendido el consejero, quien ha cifrado en "más de 40 millones de euros" la aportación de la Junta y ha destacado que el Ayuntamiento de Almería "desempeña un papel fundamental".

Fernández-Pacheco ha señalado que los almerienses están empezando a "disfrutar de lo que supone cerrar la brecha que durante décadas ha dividido Almería" y ha considerado "magnífico" que ese proceso vaya acompañado de la llegada de la alta velocidad a la provincia.