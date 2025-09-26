La Junta reclama una "solución urgente" al Gobierno para retomar el programa de auxiliares de conversación

La consejera andaluza de Desarrollo Educativo, María del Carmen Castillo, participa en un acto en el CEIP Posidonia de Roquetas de Mar (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 26 (EUROPA PRESS)

La consejera andaluza de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen del Castillo, ha reclamado este viernes una "solución urgente" al Gobierno central para poder retomar el programa de auxiliares de conversación de lenguas extranjeras después de que la Inspección de Trabajo interviniera de oficio para evaluar la contratación de esta figura en la provincia de Sevilla.

En una nota, la consejera ha incidido en la "la falta de coordinación" entre los ministerios de Educación, Asuntos Exteriores y Trabajo para que Andalucía "pueda retomar el programa" con "todas las garantías necesarias" como en el resto de España.

De cara al curso 2025-2026, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional había previsto la incorporación de 1.806 auxiliares de conversación en los institutos públicos andaluces. Así, Castillo ha dicho que "es urgente que el Gobierno central busque una solución que permita a Andalucía participar en el programa de auxiliares de conversación con todas las garantías".

Para la consejera, existe una situación de "agravio" para la comunidad educativa andaluza, ya que los auxiliares "son considerados becarios en el resto del país, mientras los considera trabajadores en Andalucía". Además, una parte de los auxiliares "son becados por el propio Ministerio de Educación, pero Trabajo ha mirado para otro lado y solo levanta acta de infracción a los que beca la Junta", ha dicho.

Además, la titular andaluza en materia educativa sostiene que es el Ministerio de Educación "el responsable de diseñar el programa, convocar y seleccionar a los auxiliares y determinar el número asignado a cada comunidad autónoma", mientras que, por su parte, las comunidades "asumen la mayor parte de la financiación y no intervienen en la selección de los participantes, ni tienen capacidad de decisión sobre las bases del programa".

Recalca también la consejera que es el Ministerio de Educación el que determina las condiciones con las que los auxiliares de conversación participan en la Administración autonómica, "donde prestan su colaboración con un visado de estudiante, sin ninguna relación laboral con la administración que los acoge y por ello no reciben un salario, sino una subvención".

CASI LA MITAD DEL ALUMNADO, EN CENTROS BILINGÜES

Un total de 540.380 estudiantes asisten este curso a alguno de los 1.638 colegios e institutos que conforman la red de centros bilingües sostenidos con fondos públicos, es decir más del 46 por ciento de los del segundo ciclo de Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato cursan enseñanzas bilingües de español-inglés, francés o alemán.

Del total de centros bilingües, la mayoría, 1.281, son públicos y, el resto, 357, concertados. Este curso se ha incrementado la red de centros bilingües con la incorporación de siete centros públicos más respecto al curso pasado.

Durante su intervención en un acto en el CEIP Posidonia con motivo del Día Europeo de las Lenguas, la consejera valorado la importancia del aprendizaje de idiomas desde edades tempranas, donde en un mundo cada vez más globalizado, el conocimiento de otras lenguas se ha convertido en una herramienta esencial para el desarrollo académico, profesional y personal del alumnado. Además, contribuye a mejorar la comunicación intercultural y abrir oportunidades en el ámbito laboral.

Castillo ha hecho referencia también a otros programas puestos en marcha por la Consejería para impulsar el aprendizaje de idiomas como intercambios escolares con centros educativos de otros países; el programa de movilidad individual del alumnado individual de alumnado con reciprocidad, PicasoMob en Francia o los campamentos de inmersión lingüística para el alumnado de 6º de Primaria y 2º de la ESO.

Asimismo, la consejera ha destacado el papel de las 52 Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) de Andalucía para impulsar la enseñanza de idiomas, que ofertan este curso casi 80.000 plazas para el estudio de 11 idiomas y ha recordado que las EOI ofrecen desde el curso pasado a los alumnos de Bachillerato bilingüe y plurilingüe la posibilidad de obtener la certificación del nivel B2 en inglés, francés o alemán, con una tasa de aprobado en la primera convocatoria del 82 por ciento en Andalucía y del 93 por ciento en el caso de Almería.

En el caso de Almería son más de 63.000 alumnos los que cursan enseñanzas bilingües en 164 centros sostenidos con fondos públicos, de los cuales 142 con colegios e institutos y 22 concertados

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha destacado que el CEIP Posidonia es un centro educativo referente en Andalucía ya que pone en marcha programas y proyectos que ofrecen al alumnado una educación de calidad cuyo eje principal es valorar la diversidad lingüística.

"Nuestra ciudad es un modelo de inclusión y de convivencia intercultural por lo que agradecemos a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que haya elegido este centro para conmemorar el Día Europeo de las Lenguas porque Roquetas de Mar es una municipio abierto, acogedor, donde conviven más de cien nacionalidades y somos conscientes de la importancia de que nuestros jóvenes y las nuevas generaciones respeten la diversidad lingüística".

Además, el alcalde ha incidido en la "profesionalidad" de los docentes "ya que se encargan, gracias a su trabajo de concienciar sobre la importancia del pluringüisimo que, sin duda, contribuye a construir una sociedad mejor, igualitaria e inclusiva".