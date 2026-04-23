La Junta señala criterios de "proximidad" y "eficiencia" en sus convenios para derivar pacientes de Almería a Murcia

Archivo - Hospital La Inmaculada en la localidad de Huércal-Overa (Almería). - EUROPA PRESS/JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha trasladado los criterios de "proximidad geográfica" y "eficiencia" en los que se fundamenta la formalización de convenios para la atención de pacientes del Levante almeriense en centros sanitarios como el Hospital Virgen de Alcázar de Lorca (Murcia).

Así lo han apuntado en un comunicado tras las críticas realizadas por el PSOE y Adelante Andalucía ante los conciertos por valor de "casi cuatro millones" de euros que, a través de dos contratos, se han implementado para otorgar atención sanitaria a pacientes del Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa.

Según los cálculos de la Junta, el tiempo medio de desplazamiento para los usuarios de la comarca "es de 30 minutos" frente a los "60 minutos necesarios para el traslado a la capital de provincia", sentido en el que han destacado el objetivo de "facilitar la logística asistencial".