Un jurado enjuiciará al hombre acusado de matar a un vecino con una azada en Zurgena (Almería)

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de jurado será el encargado de enjuiciar al hombre acusado de haber acabado con la vida de un vecino tras haber discutido con él y haberle agredido con una azada en la cabeza durante la madrugada del 12 de agosto de 2024 en el barrio de Palacés de Zurgena (Almería).

Fuentes judiciales han confirmado a Europa Press que durante el marco de la instrucción, pendiente aún de la recopilación de informes, se accedió a que sea un jurado popular el que juzgue los hechos por un presunto delito de homicidio al considerar que existen indicios de que el acusado actuó con cierta intención de quitarle la vida a la víctima.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 1,00 de la madrugada cuando el acusado se encontraba en su vivienda y de repente escuchó una discusión entre su esposa, una mujer y un vecino que vivía en la misma calle, por lo que salió a la calle y acudió hasta donde se encontraban.

Fue en este contexto cuando se inició una discusión entre el investigado y el citado vecino durante la cual hubo un "intercambio de amenazas". En un momento dado, el acusado cogió una azada que se encontraba en las proximidades y bajo la supuesta "intención de atentar" contra su vecino, le habría golpeado en la cabeza con el astil de la herramienta hasta partirla.

A consecuencia de la agresión, el perjudicado tuvo que ser evacuado e intervenido quirúrgicamente esa misma noche en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, donde se le extrajeron una notable pieza metálica del cráneo.

La víctima permaneció ingresada en el centro hospitalario con pronóstico grave hasta que falleció seis días después a consecuencia de las lesiones sufridas de las que no consiguió reponerse, lo que hizo que el acusado pasara de estar investigado por un presunto delito de lesiones a un delito de homicidio.

Las heridas y consecuencias del golpe quedaron reflejadas en el informe de autopsia aportado a la causa, al que se unen otros elementos como declaraciones testificales, un informe de criminalística y la propia declaración del investigado, además de la investigación realizada por la Guardia Civil.

La propia esposa del fallecido, de origen británico, inició una campaña de 'crowdfunding' con el fin de contratar un abogado para ejercer la acusación particular, sentido en el que aseguró que su marido había muerte tras haber sido "golpeado en la nuca con una azada, lo que le provocó heridas devastadoras que le llevaron a ser sometido a una operación cerebral".