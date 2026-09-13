Juzgan este lunes al acusado de intentar matar a un varón de dos puñaladas en Las 200 Viviendas de Roquetas (Almería)

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial tiene previsto acoger este lunes el juicio contra un hombre acusado de intentar a otro de dos puñaladas en el barrio de Las 200 Viviendas de Roquetas de Mar (Almería) tras mantener una discusión con él en el portal de su edificio durante la madrugada del 8 de marzo del pasado año.

La Fiscalía pide para el acusado una pena de ocho años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa con su expulsión del territorio nacional durante diez años una vez cumplidas las dos terceras partes de la pena, si llega a ser condenado, según recoge el escrito provisional de acusación consultado por Europa Press.

El Ministerio Público sostiene que el acusado, nacional de Gambia y en situación irregular, se aproximó entre las 4,00 y las 4,45 horas al portal del domicilio de la víctima de madrugada donde comenzó una "fuerte discusión" con él en relación a unos "problemas previos" que tenía con un amigo del perjudicado.

Así, en un momento dado y con "ánimo de menoscabar su integridad física", el acusado habría dado un "fuerte golpe en la cabeza" a la víctima con un palo de madera que portaba entre su ropa.

La agresión escaló hasta que, con "ánimo de acabar con su vida", el acusado se habría valido de un cuchillo que también portaba para apuñalar a la víctima hasta en dos ocasiones en el dorsal izquierdo, lo que hizo que perdiera la consciencia.

El perjudicado sufrió severas lesiones en la zona del tórax y el cráneo por la que necesitó asistencia sanitaria e intervención de urgencias por las que estuvo tres días hospitalizado. Además, el ataque le ha provocado varias secuelas por cicatrices.

La fiscal apunta que las lesiones presuntamente causadas por el procesado, especialmente las causadas en el pulmón izquierdo, fueron de "riesgo vital", si bien la víctima no murió gracias a la "inmediata asistencia sanitaria" que recibió.

Además de las penas privativas de libertad, la Fiscalía también pide que se prohíba al acusado acercarse o comunicarse durante diez años con la víctima y el pago de 5.240 euros en indemnizaciones por las lesiones y las secuelas ocasionadas. El juicio está previsto a partir de las 9,30 horas en la Sección Segunda.