En libertad los 11 detenidos en Vícar (Almería) por un cultivo de más de 4.200 plantas de marihuana y cuatro armas

Marihuana intervenida en el barrio de Archilla de Vícar (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial ha dejado en libertad a las once personas que fueron detenidas por la Guardia Civil en el barrio de Archilla de Vícar (Almería) durante los registros de 14 viviendas realizados a principios de noviembre en los que se intervinieron más de 4.200 plantas de marihuana, casi 3.000 kilos en cogollos y cuatro armas de fuego, entre otros efectos.

La operación 'Corbite' se ejecutó tras una investigación iniciada meses atrás a raíz de "varios episodios de violencia" que "generaron preocupación" entre los vecinos del barrio, algunos de los cuales conllevaron "detonaciones en la vía pública" e "impactos de proyectiles en viviendas y enfrentamientos entre grupos rivales presuntamente relacionados con el tráfico de drogas".

La investigación permitió identificar varios inmuebles vinculados con el cultivo de marihuana y preparar un dispositivo simultáneo en distintos puntos del municipio, con un despliegue de unos 150 agentes de la Guardia Civil.

Durante los registros, los agentes intervinieron cuatro armas de fuego cortas, varias armas simuladas, un puño americano y 136 cartuchos de distintos calibres y tipos, 74 de ellos de fogueo.

Asimismo, intervinieron 4.229 plantas y unidades vegetales de marihuana, 2.965 kilogramos de cogollos y abundantes maquinaria y material destinado al cultivo intensivo en interiores. Los agentes constataron que las plantaciones se abastecían mediante conexiones fraudulentas a la red eléctrica.

La Guardia Civil intervino además 10.510 euros en efectivo, joyas, relojes, 139 décimos de lotería y una furgoneta. A las personas detenidas se les investiga, según su presunta participación, por sendos delitos contra la salud pública, en su modalidad de por cultivo y elaboración de sustancias estupefacientes, y de defraudación de fluido eléctrico. En los casos correspondientes, también se les investiga por presuntos delitos de tenencias ilícita de armas.

En el despliegue intervinieron efectivos de las Área de Investigación de la 3ª Compañía de El Ejido, patrullas de Seguridad Ciudadana y los Servicios Cinológicos de las Comandancias de Almería y Málaga. También participaron dos equipos de la Usecic de Almería, dos del Grupo de Acción Rápida (GAR) y efectivos de la Pacprona de la Comandancia de Almería. El dispositivo contó con la colaboración de una patrulla de la Policía Local de Vícar.

Ante cualquier situación de riesgo o emergencia, la Guardia Civil recuerda a la ciudadanía que tiene a su disposición diferentes canales de comunicación, incluso de forma anónima, para comunicar cualquier hecho o circunstancia de interés, a través del teléfono 062, web www.guardiacivil.es y la aplicación Alertcops.