La lluvia no frena la Cabalgata de Reyes en Almería, que reparte 13.000 kilos de caramelos

Una de las carrozas de la Cabalgata de Reyes Magos recorre las calles de Almería bajo la lluvia. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Almería ha celebrado este lunes la Cabalgata de Reyes pese a la lluvia intermitente, en un desfile colorido y brillante en el que Melchor, Gaspar y Baltasar han repartido 13.000 kilos de caramelos a los niños y niñas a lo largo del recorrido.

Sus Majestades de Oriente han saludado a la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, en el Teatro Apolo, desde donde han iniciado su participación en uno de los actos más esperados del año.

"Ni la meteorología adversa ni la lluvia intermitente han logrado empañar la ilusión de la ciudad", según ha destacado el Consistorio en una nota, en la que ha señalado que desde primeras horas de la mañana se ha vivido un ambiente festivo a lo largo del recorrido por el centro.

La regidora ha subrayado que la cabalgata es "uno de los momentos más especiales del año, una cita que une a toda la ciudad en torno a la ilusión, la esperanza y la magia de la infancia", y ha agradecido "el trabajo de todas las personas que han hecho posible que, pese a la lluvia, Almería vuelva a vivir una cabalgata muy especial", así como el esfuerzo realizado para mantener el desfile pese a las dificultades meteorológicas.

La Cabalgata ha contado con un séquito de 500 personas, un total de 14 carrozas, cuatro espectáculos internacionales y diversas bandas de música, que han convertido las calles de la capital en un gran escenario festivo al aire libre. El público ha respondido de "muy positivamente", según ha destacado el Ayuntamiento.

El desfile ha partido a las 12,00 horas desde el Anfiteatro de la Rambla y ha recorrido la Avenida Federico García Lorca, en ambos sentidos, y varias calles del centro, como Belén, Hermanos Machado, José Artés de Arcos, Maestro Padilla, Altamira y Doctor Carracido, antes de concluir de nuevo en el Anfiteatro.

A lo largo del recorrido han destacado los espectáculos de calle y los grandes pasacalles, entre ellos una fanfarria circense con músicos, bailarines y artistas sobre zancos, ranas hinchables con música en directo, figuras de ajedrez vivientes y un espectáculo protagonizado por Super Mario, que ha sido especialmente aplaudido por el público infantil.

Las carrozas de Sus Majestades han estado acompañadas por otras ocho con motivos infantiles, dedicadas, entre otros, a la Estrella de Oriente, Mary Poppins, Frozen, Los Vengadores, la Guerra de las Galaxias o la casita de chocolate, además de las carrozas de las cartas, la fábrica de caramelos y el carbón, hasta completar un total de 14 carrozas.

La cabalgata ha podido seguirse también en directo a través de Interalmería TV, su web y el Facebook del Ayuntamiento de Almería, lo que ha permitido ampliar el seguimiento del evento más allá de las calles del recorrido.

Tras el desfile, Melchor, Gaspar y Baltasar tienen previsto visitar este lunes, a las 17,00 horas, la residencia de personas mayores Santa Teresa Jornet y, a las 18,15 horas, a los pequeños ingresados en el Hospital Universitario Torrecárdenas, antes de iniciar por la noche el tradicional reparto de regalos, casa por casa, en los hogares de la ciudad.

CAMBIOS, SUSPENSIONES Y RECEPCIONES BAJO TECHO

Mientras la capital ha mantenido su cabalgata, varios municipios del Poniente almeriense han optado por suspender o adaptar los desfiles ante la previsión de lluvia y organizar recepciones reales en espacios cubiertos, según han informado los ayuntamientos a través de comunicados oficiales y de sus perfiles en redes sociales.

En Roquetas de Mar, el Ayuntamiento ha cancelado la cabalgata prevista para este lunes y ha organizado recepciones de los Reyes Magos a las 17,30 horas en la iglesia de El Parador, a las 18,30 horas en la iglesia de Aguadulce y a las 19,00 horas en el Pabellón Infanta Cristina, donde Melchor, Gaspar y Baltasar recibirán a los niños y repartirán caramelos.

También en Adra, el Ayuntamiento ha suspendido la cabalgata tradicional y ha preparado una recepción en el Auditorio Ciudad de Adra a partir de las 17,30 horas, al no poder garantizarse la "seguridad" del desfile.

Por su parte, El Ejido ha trasladado la cabalgata a la Nave Ejidomar, donde se desarrollará en formato estático entre las 17,00 y las 20,00 horas, con carrozas infantiles, pasacalles, bandas de música y un escenario desde el que los Reyes Magos reciben a los pequeños. Además, se han adaptado las celebraciones en los distintos núcleos urbanos del municipio con recepciones en centros cívicos y naves municipales.

Junto a estas decisiones, otros municipios de la provincia optaron por adelantar la celebración de la cabalgata al sábado, entre ellos Vera, Carboneras, Garrucha, Los Gallardos, Huércal de Almería, Albox, Macael, Fines, Cantoria o Níjar.

En Pulpí y Olula del Río también se han suspendido los desfiles al aire libre y se han programado actividades en espacios cubiertos para que los Reyes Magos puedan saludar a los niños sin exponerse a la lluvia, mientras que en Berja el Ayuntamiento optó por suspender la cabalgata tradicional y adelantar la visita del Heraldo Real.