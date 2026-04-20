Localizan en buen estado a un joven buscado por Salvamento Marítimo en la costa de Mojácar

Archivo - Helicóptero Helimer 221. - SALVAMENTO MARÍTIMO

ALMERÍA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 29 años ha sido localizado en buen estado después de que su desaparición en la costa de Mojácar (Almería) llevara en la noche de este domingo al despliegue de un dispositivo de búsqueda aérea, según han confirmado a Europa Press fuentes de Salvamento Marítimo.

El aviso se recibió sobre las 23,10 horas, cuando se alertó de la desaparición del joven en la playa de Mojácar y de la posibilidad de que hubiera caído al agua desde tierra, por lo que se movilizó al helicóptero Helimer 221 para rastrear la zona.

La aeronave sobrevoló el litoral y efectuó labores de búsqueda en el mar hasta las 1,35 horas, cuando regresó a su base sin que se hubiera podido localizar al desaparecido. Ya durante la mañana de este lunes, la Guardia Civil comunicó a Salvamento Marítimo que el joven se encontraba a salvo.