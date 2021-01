El lotero más joven de la ONCE en Almería da un Sueldazo con 240.000 euros a un vecino de Viator

Vendedor de la ONCE en Viator

VIATOR (ALMERÍA), 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vendedor más joven de la ONCE en la provincia de Almería ha repartido este sábado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años (un total de 240.000 euros) a un vecino de Viator.

La suerte la ha dado Aarón López, lotero desde 2019 y, con 22 años, el más joven de toda la provincia, y que vende de forma ambulante en Viator. Esta mañana, entre las primeras felicitaciones ya de sus clientes, se mostraba feliz por el premio dado: nueve cupones premiados con 400 euros y la serie agraciada con el Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años, según reseña en una nota de prensa la ONCE.

"Se siente alegría, un nerviosismo por saber a quién le ha podido tocar y muchas cosas que no se pueden explicar, pero sobre todo alegría porque estaba un poco desilusionado por la situación que estamos viviendo y esto levanta y demuestra que la ONCE está ahí y que la ONCE toca, por si alguno se le olvida", ha declarado.

López reconoce que son malos tiempos para todos. "El año ha empezado como ha empezado, la mala situación del COVID y ahora el temporal, pero dar un premio así da mucha alegría, es una inyección de moral para mí y para mis clientes, una forma de empezar el año como Dios manda", añade.

Aaron reconoce que es complicado vender en días de tanto frío, pero no por el frío, sino porque "la gente no sale", y asegura que todos los días sale con la ilusión de dar un premio a sus vecinos. "Cuando vendo un cupón y el cliente me pregunta: ¿Va a tocar?, intento venderlo con la mayor ilusión posible. Y siempre digo; nunca se sabe, puede caer en cualquier momento. Y ha tocado", reconoce orgulloso.

El sorteo de este sábado estaba dedicado a la caldereta extremeña, dentro de la nueva serie monográfica que la ONCE dedica a los platos con cuchara más populares de España, y ha dejado otro cupón premiado con 20.000 euros a las cinco cifras en la localidad sevillana de Utrera. El resto de premios los ha repartido entre Baleares, Cantabria, Cataluña y Extremadura.