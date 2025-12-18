Maíllo (IU) descarta un adelanto electoral por la "falta de apoyo" al PP-A y llama a construir un proyecto de izquierdas

El coordinador federal de IU y candidato a la Presidencia de la Junta por la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

ALMERÍA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha descartado este jueves que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, vaya adelantar las elecciones autonómicas de 2026 debido a la "falta de apoyo" ciudadano, ante lo que ha hecho un llamamiento para construir un proyecto de izquierdas para un "cambio de gobierno".

"Es verdad que el momento político es muy agitado, es verdad que vivimos un carrusel de imprevisión, pero también es verdad que ahora mismo el Partido Popular no tiene justificación para adelantar elecciones", ha valorado el líder de IU en declaraciones a los medios en Almería, donde ha incidido en los "problemas estructurales de los servicios públicos".

Según Maíllo, el PP-A y el presidente de la Junta están "agotados" ante una "estrategia" de "deterioro de servicios y de privatización", por lo que ha apelado a "la gente progresista de izquierdas" para "construir un proyecto de impulso de cambio de gobierno".

El candidato ve necesario "no solo una alternativa, sino también un impulso" para poder propiciar "un cambio en el gobierno andaluz" a partir del mes de junio, ante la previsión de que la legislatura se agote por completo.

En este sentido, ha señalado que los propios presupuestos de la Junta de Andalucía recientemente aprobados son una muestra del "diseño absolutamente planificado" que el PP "hace del deterioro de los servicios públicos" conforme al "sesgo de su política".

"Hay una privatización planificada que supone un deterioro de la sanidad pública, de la educación pública o de la dependencia", ha asegurado Maíllo, quien ha advertido la "insuficiencia" de los servicios que existen en centros sanitarios como el Hospital Universitario Poniente de El Ejido (Almería).