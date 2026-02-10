La Mancomunidad del Levante de Almería urge el trasvase del Negratín y pide una aportación extra del Tajo-Segura

Reunión de la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense. - MANCOMUNIDAD DEL LEVANTE

VERA (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense ha urgido al Gobierno central a ejecutar el trasvase Negratín-Almanzora al tiempo que ha reclamado "reactivar" el del Tajo-Segura con una aportación "extraordinaria" ante la "recuperación de las cuencas cedentes" justo en el momento en que el que la comarca atraviesa una "emergencia hídrica extrema".

En una reunión "de urgencia" celebrada en el Ayuntamiento de Vera con la presencia de seis alcaldes de la zona, la mancomunidad ha incidido en la "asfixia hídrica" que atraviesa el Levante de la provincia, por lo que han acordado una "postura unánime" para solicitar la llegada de recursos.

En concreto, se ha acordado instar al Ministerio para la Transición Ecológica la reactivación "inmediata y sin restricciones" de los trasvases Tajo-Segura y la conexión Negratín-Almanzora hacia Almería así como la suspensión de limitaciones "arbitrarias" o aumentos de caudales ecológicos "que no respondan a la realidad técnica actual de los embalses".

También han acordado confeccionar una petición formal para un envío "extraordinario" que "mitigue los riesgos por exceso en la cuenca del Tajo", ante los desbordamientos que vive Portugal, y "solucione de forma simultánea la carencia crítica en el Levante almeriense".

Para la mancomunidad, desde la que se espera una respuesta "inmediata" desde el Ministerio, el agua "es un bien de dominio público estatal y su reparto debe garantizar la supervivencia de todas las regiones por igual".

"A pesar de que la media nacional de precipitaciones ha mejorado en los últimos meses, el Levante almeriense padece una sequía persistente que pone en jaque tanto el abastecimiento humano como el sector agroindustrial, principal motor económico de la región", han aseverado.

El presidente de la entidad y alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha apuntado la "paradoja" que vive la comarca, puesto que "mientras gran parte de la geografía nacional recupera sus reservas, incluso teniendo problemas de inundaciones, nuestra tierra sigue en una situación crítica".

"Exigimos una respuesta solidaria y técnica inmediata. No podemos permitir que el Levante se quede atrás mientras las cuencas cedentes presentan niveles de reserva óptimos", han añadido.

UNA APORTACIÓN "EXTRAORDINARIA"

Los miembros de la mancomunidad ven factible realizar un trasvase "extraordinario" desde el Tajo hacia la comarca del norte de Almería ante la declaración por parte del gobierno de Portugal del Estado de Calamidad, con lo que "ha pedido a España que envíe menos agua" a través de este río.

La medida "aliviaría de forma efectiva la presión hídrica y el riesgo de inundaciones en Portugal, transformando una amenaza de inundación en el centro y oeste peninsular en un auxilio vital para la supervivencia económica de nuestra comarca", han interpretado.

Con ello, creen que el Levante almeriense puede "paliar el déficit" hídrico que presenta "si se pusieran en marcha los trasvases de forma urgente con el excedente de otras cuencas".

La Mancomunidad ha subrayado que los embalses de cabecera vinculados a los trasvases Tajo-Segura y Negratín-Almanzora han alcanzado niveles que, "según la normativa vigente, permiten reactivar los envíos de agua sin perjudicar a las cuencas de origen", lo que a su vez restaría los "sobrecostes" que los municipios de la zona y sus sectores productivos padecen.

La reunión ha contado con la presencia de los alcaldes de Huércal-Overa, Vera, Antas, Cuevas del Almanzora, Turre y Los Gallardos.