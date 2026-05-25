Más de 800 alumnos de 14 colegios de El Ejido (Almería) se forman en el uso responsable de Internet y las redes sociales

Acto de entrega de los carnés de ciberexpertos a escolares de El Ejido (Almería) en el Teatro Auditorio del municipio. - SUBDELEGACIÓN

EL EJIDO (ALMERÍA), 25 (EUROPA PRESS)

Un total de 823 escolares de Educación Primaria de 14 centros educativos de El Ejido (Almería) han recibido carnés de ciberexpertos tras participar este año en el curso impartido por la Policía Nacional sobre cómo realizar un uso correcto de las redes sociales y las nuevas tecnologías.

El programa, que imparte la Unidad de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, tiene como objetivo "formar a los escolares en un uso responsable y adecuado" de las nuevas tecnologías, así como advertir de los riesgos de Internet, según ha indicado la Subdelegación en una nota.

Los centros que este año han participado en el curso son el CEIP Loma de Santo Domingo, el CEIP Laimún, el CEIP Diego Velázquez, el CEIP Santiago Ramón y Cajal, el CEIP Tierno Galván, el CEIP Teresa de Jesús, el CEIP José Salazar, el CEIP Andalucía, el CEIP Santa María del Águila, el CEIP Punta Entinas, el CEPR Ciavieja, el CDP Divina Infantita, el CEIP Jesús de Perceval y el Liceo Mediterráneo.

Durante el acto de entrega, celebrado en el Teatro Auditorio de El Ejido, el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha destacado "la importancia de tener formación sobre cómo hacer un buen uso de Internet y de las redes sociales de una forma segura, inteligente y responsable".

Martín también ha puesto en valor el trabajo de los agentes que imparten las charlas por "su dedicación a un tema como es el acceso al mundo digital y por enseñar herramientas que ayuden a los estudiantes a conocer los riesgos que pueden derivar de un uso incorrecto de los dispositivos móviles".

Los policías de la Unidad de Participación Ciudadana de la Policía Nacional son los encargados de impartir estas charlas en los centros, con el fin de acercar a los escolares los riesgos que puede tener para ellos mismos y para su entorno un uso no seguro de las nuevas tecnologías y las redes sociales.

ENTORNOS "SEGUROS"

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha felicitado a quienes han recibido sus carnés de expertos en el uso de las redes sociales y de Internet, a los que ha trasladado que han conocido herramientas y adquirido habilidades para una navegación segura, además de aprender a identificar los peligros y los canales para denunciar.

El primer edil ejidense ha asegurado que Internet es "una herramienta con un potencial increíble para aprender y para ayudarnos a crear y avanzar", si bien ha señalado que "la clave está en usarlo con precaución y respeto".

Por su parte, el comisario José Antonio Roca Lezama ha dado la enhorabuena a todos los escolares que desde hoy están acreditados como ciberexpertos y les ha animado a poner en práctica lo aprendido. Además, ha subrayado el trabajo de los agentes de la Unidad de Participación Ciudadana en esta localidad del Poniente almeriense.