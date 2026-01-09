Modesto Barragán, reconocido como Hijo Adoptivo de Macael (Almería) por su labor en 'Andalucía Directo'

El director y presentador del programa de reporterismo de Canal Sur Televisión 'Andalucía Directo', Modesto Barragán, recoge el reconocimiento de Hijo Adoptivo de Macael. - RTVA

MACAEL (ALMERÍA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Macael (Almería) ha otorgado al director y presentador del programa de reporterismo de Canal Sur Televisión 'Andalucía Directo', Modesto Barragán, el reconocimiento de Hijo Adoptivo de Macael. Durante el acto, celebrado en el Teatro Municipal de la localidad, el alcalde del municipio, Raúl Martínez, ha justificado la concesión de este título en "la actitud cercana accesible y comprometida de un referente de la comunicación dando voz a los pueblos y a sus gentes".

Barragán, por su parte, ha hecho referencia a "su participación durante varias años en la recreación histórica 'Caciques y canteros' que cada año se desarrolla en el municipio, lo que que le ha ido emocionando y permitiendo conocer las virtudes de una tierra que, como su Ubrique natal, da a Andalucía lo mejor que tiene".

El reconocimiento del pueblo de Macael a Barragán fue comunicado en el transcurso de la emisión que, con motivo del programa 7.000 de 'Andalucía Directo', se llevó a cabo en la localidad el pasado mes de octubre, de modo que todos los espectadores conocieron al mismo tiempo que el propio homenajeado el honor que le iba a ser concedido.

Con anterioridad a esta edición especial de 'Andalucía Directo' el programa informativo de Canal Sur Televisión mostró el monumento elaborado con el mármol de la canteras del municipio que ocupa el centro de la plaza que lleva el nombre de 'Andalucía Directo'.