Montero achaca a Leire Díez "conductas incompatibles con los valores" del PSOE y no descarta una "querella" contra ella

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, atiende a los medios para analizar asustos de actualidad en el Parlamento andaluz. A 8 de junio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha reprochado este lunes a la exmilitante Leire Díez "conductas incompatibles con la militancia socialista y los valores" que defiende su partido, al tiempo que ha dejado abierta la posibilidad de que esta formación pueda interponer una "querella" contra quien está investigada en la causa sobre una presunta trama que habría surgido en el seno del PSOE, con Santos Cerdán como secretario de Organización, para obstaculizar procesos judiciales que afecten al partido y al Gobierno.

En una atención a medios en el Parlamento andaluz, la también secretaria general del PSOE-A ha indicado a preguntas de los periodistas que no ha estado "nunca" con Leire Díez ni la conoce "personalmente", por lo que "poco puede hablar en términos personales de cómo es, pero su comportamiento la delata", y aquel del que "todos hemos sido testigos ha puesto de manifiesto una serie de conductas que son incompatibles con la militancia socialista" y "con los valores que defiende" el PSOE, según ha agregado.

María Jesús Montero ha reivindicado así que en su partido hay "dirigentes que cada día" se parten "la cara por intentar defender los derechos humanos, la prioridad de los servicios públicos", y que "los ciudadanos, al menos en lo básico, puedan tener una respuesta de los poderes públicos" en materias como la vivienda, la dependencia o la igualdad.

"Y nos avergüenza enormemente ver el comportamiento de personas" como la citada Leire Díez que "lo que han hecho es perjudicar" a las "siglas" y la "imagen" del PSOE, causándole "un perjuicio importante", según ha abundado la vicesecretaria general socialista, que ha dicho estar "convencida" de que desde su partido están "estudiando las acciones judiciales que correspondan".

Cuando "los expertos en esta materia nos aconsejen, podremos anunciar si tenemos o no capacidad de presentar alguna ofensiva o alguna querella contra Leire Díez", ha continuado Montero, que ha pedido dejar "que los temas se estudien de forma rigurosa", que es lo que hay que hacer "cuando se trata de acudir a los tribunales", según ha agregado.

A preguntas de los periodistas también sobre si le preocupan posibles "ramificaciones" de este caso de presunta corrupción en Andalucía por ejemplo a través de la figura del diputado por Jaén Juan Francisco Serrano, que es también secretario de Política Municipal en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Montero ha abogado por "dejar trabajar a la justicia", y a que "los acontecimientos vayan dándonos luces" sobre lo sucedido, desde la premisa de que "lo que el Partido Socialista quiere es que se llegue a la verdad, que se conozca toda la verdad, sin falsedades y sin ornamentos que son prescindibles", ha agregado.

"Me refiero a que el que lo haya hecho, lo pague", pero que sobre "aquellos que son inocentes también quede clara su reputación y su imagen pública", ha matizado María Jesús Montero, que en ese punto ha llamado la atención sobre "juicios paralelos" que, según ha avisado, se están produciendo en relación a "personas que no tienen capacidad todavía de defenderse", y que son "directamente condenadas por algunos medios de comunicación o puestos en entredicho sus propios testimonios".

"MUY TRANQUILA" SOBRE LA ACTIVIDAD DEL GOBIERNO EN SU ETAPA

La vicesecretaria general del PSOE y exvicepresidenta del Gobierno ha dicho además que ella está "muy tranquila" en relación con lo que conoce y "con la actividad que se ha venido desarrollando en el Gobierno de España", que es la parte a la que ella se ha dedicado "de forma más clara en los últimos ocho años" en los que también fue ministra de Hacienda, según ha venido a agregar.

Montero ha aludido así a "todo lo que significan los procedimientos, la transparencia y la pulcritud en el respeto a la legalidad por parte del Gobierno de España". "En eso estoy absolutamente tranquila, pero no puedo responder de comportamientos de personas individuales que ni los conozco ni sé exactamente qué es lo que pretendían", ha añadido.

La dirigente socialista ha incidido en señalar que "el perjudicado en este caso está siendo el Partido Socialista, que está en las portadas de muchos medios", y que "está siendo cuestionado por muchas razones", y en ese punto ha destacado que, "desde el primer minuto" en que llegó al cargo, hace ya casi un año, la actual secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, "está aquilatando todos los procedimientos internos que existen dentro del Partido Socialista para que tengamos todos los controles que nos permitan el desarrollo de nuestra tarea", lo cual "no implica que el riesgo siempre sea cero", según ha advertido a renglón seguido.

"CORRUPCIÓN" EN TORNO AL PP EN ALMERÍA

Por otro lado, Montero ha aprovechado la ocasión para aludir a la investigación que se sigue en los tribunales en relación al 'caso Mascarillas' vinculado a la Diputación de Almería, gobernada por el PP, de la que ha remarcado que es "una corrupción con dinero de los andaluces, que presuntamente se ha derivado en contratos irregulares, que tenían 'mordidas'" y que tenían que ver con la compra de "mascarillas en el momento peor que ha pasado este país", en referencia a la pandemia de Covid-19.

Estos contratos han permitido que "algunos se hayan enriquecido", y hay "hasta 40 cargos públicos del PP que están inmersos en un proceso que se está investigando, y que tenía, por lo menos en los chats, presuntamente relaciones con el narcotráfico", según ha continuado Montero, que ha llamado la atención acerca de que no escucha "al Gobierno andaluz que hable de esto".

Ha añadido que "hay que preguntarle" al presidente del PP-A, Juanma Moreno, "si le han cogido ya el teléfono" desde su partido en Almería, y ha remarcado que a ella lo que le "preocupa" en Andalucía "es la corrupción de la Diputación de Almería".

"Creo que es lo que hay que esclarecer" y por lo que "hay que pedirle explicaciones" a Moreno, para que el líder del PP-A "ponga luz a qué es lo que sabía, qué es lo que conocía, porque gran parte de esos cargos públicos eran su equipo de trabajo en Almería, o formaron parte de su campaña electoral", según ha agregado para confirmar que el Grupo Socialista tiene previsto "pedir que se cree una comisión de investigación" en el Parlamento en la nueva legislatura "para analizar el caso de la Diputación de Almería y que Moreno comparezca en el Pleno, como va a hacer el presidente del Gobierno", Pedro Sánchez, en el Congreso "para hablar del PSOE", ha apostillado para finalizar.